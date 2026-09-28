Ukraińcy uderzyli w rosyjskie zakłady zbrojeniowe. "Konsekwentna odpowiedź"

W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjskie zakłady zbrojeniowe w obwodach tulskim i woroneskim.

Według Zełenskiego, ukraińskie pododdziały przeprowadziły dodatkowe ataki na obiekty w obwodach kałuskim, orłowskim i kubańskim oraz na cele na Morzu Czarnym.

W Kijowie doszło do ataku dronowego, podczas którego dron uderzył w budynek Narodowej Akademii Nauk znajdujący się w pobliżu niemieckiej ambasady.

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"Konsekwentnie odpowiadamy naszą bronią dalekiego zasięgu na rosyjskie ataki przeciwko życiu" - napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.

Jak wskazał, w nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do ataków na dwa rosyjskie zakłady zbrojeniowe umiejscowione w obwodach tulskim i woroneskim.

Pracowita noc dla ukraińskiej armii. Trafiono w kilka ważnych celów na terenie Rosji

Wołodymyr Zełenski wyjaśnił, że na tym nie kończą się sukcesy ukraińskiej armii osiągnięte minionej nocy. "Dobrze spisały się w ciągu tej doby pododdziały SBU wobec obiektów naftowych agresora w obwodzie kubańskim" - napisał.

Oprócz tego, Ukraińcy uderzyli w obiekty w obwodach kałuskim i orłowskim, które - według słów przywódcy - wykorzystywane są przez przeciwnika do "dronowego terroru przeciwko Ukrainie".

Zełenski powiadomił też, nie precyzując o jakie konkretnie obiekty chodzi, że doszło do "trafienia celów na Morzu Czarnym".

"Dziękuję każdemu, kto zawraca wojnę tam, skąd przyszła. Rosja musi zaprzestać eskalacji" - podsumował ukraiński przywódca.

Atak w Kijowie. Eksplozja tuż obok niemieckiej ambasady

W poniedziałek doszło też do ataku dronowego w Kijowie. Jedna z eksplozji miała miejsce w okolicy niemieckiej ambasady.

Dron uderzył w budynek Narodowej Akademii Nauk. Na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych widać ludzi, którzy uciekają z płonącego budynku przez okna. Widać również, jak nad gmachem unoszą się kłęby czarnego dymu.

Informację o tym, że celem ataku padła właśnie Narodowa Akademia Nauk, potwierdził w mediach społecznościowych Zełenski. Jak zapewnił, ekipy ratowników "szukają osób, które mogły zostać uwięzione w środku" budynku.



