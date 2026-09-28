Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Ukraińcy uderzyli w rosyjskie zakłady zbrojeniowe. "Konsekwentna odpowiedź"

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Ukraińcy uderzyli w rosyjskie zakłady zbrojeniowy w obwodach tulskim i woroneskim - poinformował Wołodymyr Zełenski. Oprócz tego, przeprowadzono ataki na obiekty związane z wykorzystaniem dronów i cele na Morzu Czarnym. "Konsekwentnie odpowiadamy" - podkreślił ukraiński przywódca.

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Nocne ataki Ukrainy na terenie Rosji
Ukraińskie uderzenia na terenie RosjiX/ Wołodymyr Zełenskimateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjskie zakłady zbrojeniowe w obwodach tulskim i woroneskim.
  • Według Zełenskiego, ukraińskie pododdziały przeprowadziły dodatkowe ataki na obiekty w obwodach kałuskim, orłowskim i kubańskim oraz na cele na Morzu Czarnym.
  • W Kijowie doszło do ataku dronowego, podczas którego dron uderzył w budynek Narodowej Akademii Nauk znajdujący się w pobliżu niemieckiej ambasady.
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"Konsekwentnie odpowiadamy naszą bronią dalekiego zasięgu na rosyjskie ataki przeciwko życiu" - napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.

Jak wskazał, w nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do ataków na dwa rosyjskie zakłady zbrojeniowe umiejscowione w obwodach tulskim i woroneskim.

Pracowita noc dla ukraińskiej armii. Trafiono w kilka ważnych celów na terenie Rosji

Wołodymyr Zełenski wyjaśnił, że na tym nie kończą się sukcesy ukraińskiej armii osiągnięte minionej nocy. "Dobrze spisały się w ciągu tej doby pododdziały SBU wobec obiektów naftowych agresora w obwodzie kubańskim" - napisał.

Oprócz tego, Ukraińcy uderzyli w obiekty w obwodach kałuskim i orłowskim, które - według słów przywódcy - wykorzystywane są przez przeciwnika do "dronowego terroru przeciwko Ukrainie".

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Zełenski powiadomił też, nie precyzując o jakie konkretnie obiekty chodzi, że doszło do "trafienia celów na Morzu Czarnym".

"Dziękuję każdemu, kto zawraca wojnę tam, skąd przyszła. Rosja musi zaprzestać eskalacji" - podsumował ukraiński przywódca.

Atak w Kijowie. Eksplozja tuż obok niemieckiej ambasady

W poniedziałek doszło też do ataku dronowego w Kijowie. Jedna z eksplozji miała miejsce w okolicy niemieckiej ambasady.

Dron uderzył w budynek Narodowej Akademii Nauk. Na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych widać ludzi, którzy uciekają z płonącego budynku przez okna. Widać również, jak nad gmachem unoszą się kłęby czarnego dymu.

Informację o tym, że celem ataku padła właśnie Narodowa Akademia Nauk, potwierdził w mediach społecznościowych Zełenski. Jak zapewnił, ekipy ratowników "szukają osób, które mogły zostać uwięzione w środku" budynku.

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