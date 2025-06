O atakach na rosyjskie firmy poinformował w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według komunikatu ukraińskie drony uderzyły w obiekty należące do firmy JSC NNK w obwodzie samarskim oraz w fabrykę przedsiębiorstwa Nevinnomyssk w kraju stawropolskim .

Obie firmy produkują komponenty do materiałów wybuchowych, a Nevinnomyssk również do amunicji i paliwa rakietowego. Obie są zaangażowane we wspieranie rosyjskiego wojska.