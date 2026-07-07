W skrócie Ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych przeprowadziły nocny atak na rosyjską "flotę cieni", uszkadzając osiem tankowców objętych międzynarodowymi sankcjami.

Dowódca formacji Robert Browdi poinformował, że w trakcie operacji na jednostkach wybuchły pożary, a w sumie zaatakowano 58 celów wojskowych na terenach okupowanych przez Rosję.

Opublikowane nagranie pokazuje akcję, w której uszkodzone zostały statki przewożące paliwo dla Krymu, a podobne działania dotknęły również węzły energetyczne.

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O nocnym ataku poinformował dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy Robert Browdi, znany pod pseudonimem "Madziar".

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"Osiem tankowców rosyjskiej 'floty cieni' zostało upolowanych i trafionych w ciągu jednej nocy przez pilotów jednostki 'Ptaki Madziara'. Bitwa o paliwo dla Krymu na Morzu Azowskim trwa" - napisał.

Według ukraińskiego dowódcy nocna operacja osiągnęła "przemysłową skalę". Oprócz ośmiu tankowców z paliwem trafione miały zostać również masowiec oraz prom.

Brawurowy atak ukraińskiej jednostki. "Uszkodzono rosyjskie tankowce"

Browdi przekazał, że wszystkie jednostki zostały zidentyfikowane i znajdują się na listach objętych międzynarodowymi sankcjami. Jak dodał, tankowce mają nośność około 7 tys. ton, długość około 140 metrów i zostały zbudowane w latach 2006-2012.

Wśród trafionych jednostek wymienił statki: "Wenera-3", "Sanar-1", "Sanar-17", "Klimena", "Teti", "Aleksiej Sawrasow" oraz "Penelopa". Według jego relacji na jednostkach wybuchły pożary. Potwierdza to również nagranie wideo zamieszczone na mediach społecznościowych ukraińskiej jednostki.

Dowódca poinformował również, że podczas nocnych działań na okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy ukraińskie siły zaatakowały łącznie 58 celów wojskowych.

Jak dodał Madziar, na okupowanym Krymie trafione miały zostać również węzły energetyczne, które - jak stwierdził - "płonęły wraz z logistyką".

Ukraina coraz śmielej atakuje rosyjską logistykę

W ostatnich dniach Ukraina zapowiedziała działania mające na celu uznanie jednostek rosyjskiej "floty cieni" za legalne cele wojskowe.

Według strony ukraińskiej w nocy z soboty na niedzielę Siły Obrony Ukrainy uszkodziły dwa tankowce transportujące benzynę z rosyjskiego miasta Taganrog do okupowanego Krymu.

Warto przypomnieć, że kilka dni wcześniej Browdi informował także o trafieniu 16 węzłów energetycznych na okupowanym Krymie w ciągu dwóch dób.

Źródło: Unian





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