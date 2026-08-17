Ukraińcy uderzyli w Rosji, są zabici i ranni. Budynek stanął w ogniu

W skrócie Według rosyjskich władz, w wyniku ataku sił Ukrainy na obwód biełgorodzki zginęło sześć osób, a cztery zostały ranne.

W ostatnim czasie zarówno w Ukrainie, jak i w Rosji wystąpił wzrost liczby ofiar w wyniku nasilenia ataków, osiągając najwyższy poziom od początków wojny w 2022 roku.

Według danych ONZ, w lipcu na Ukrainie zginęło 437 cywilów, natomiast władze rosyjskie informują o 79 cywilnych ofiarach śmiertelnych w Rosji w tym samym okresie.

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Informacje o ofiarach po stronie rosyjskiej przekazał pełniący obowiązki gubernatora obwodu biełgorodzkiego Aleksandr Szuwajew na wspieranej przez Kreml platformie MAX oraz portalu Telegram.

Wojna w Ukrainie. Sześć osób zginęło w Rosji

Według jego wpisu w ataku Ukrainy na miejscowość Kołoskowo, znajdującą się ok. 15 kilometrów od granicy z Ukrainą, zginęło łącznie sześć osób. Kolejne cztery zostały ranne, w tym jedno dziecko w wieku czternastu lat.

Dwie osoby otrzymały pomoc medyczną na miejscu, jako że odmówiły hospitalizacji. Pozostałe zostały przewiezione do szpitala. W wyniku ataku doszło do pożaru w jedynym z budynków, uszkodzony został także samochód.

W ostatnim czasie obie strony wojny w Ukrainie gwałtownie nasiliły ataki, co skutkuje rekordową liczbą zabitych i rannych. Liczba ofiar śmiertelnych wśród cywilów osiągnęła najwyższy poziom od pierwszych miesięcy wojny w 2022 r.

Ukraina - Rosja. Potężne ataki, wyraźny wzrost liczby ofiar

Rosjanie zintensyfikowali ataki z wykorzystaniem rakiet batalistycznych, wykorzystując ukraińskie problemy z pociskami do systemów Patriot. Ukraińcy z kolei przeprowadzają potężną kampanię wymierzoną przeciwko firmie Wildberries, atakując magazyny przedsiębiorstwa w całej Rosji.

Według danych ONZ, tylko w lipcu na Ukrainie zginęło 437 cywilów, co stanowi najwyższą miesięczną liczbę ofiar od maja 2022 r. Z kolei władze rosyjskie poinformowały, że w lipcu po ich stronie zginęło 79 cywilów, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Źródło: AFP



