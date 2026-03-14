W skrócie W nocy z piątku na sobotę ukraińskie drony zaatakowały rosyjską rafinerię Afipsky oraz port Kałkaz w kraju krasnodarskim, powodując pożary i raniąc trzy osoby w porcie.

Rafineria Afipsky odpowiada za dostawy paliwa dla rosyjskiej armii, a port Kałkaz jest jednym z największych rosyjskich portów na Morzu Azowskim, służąc do transportu paliwa na terytoria okupowane.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że tej nocy Rosja została zaatakowana 87 dronami, z których część została zestrzelona lub zneutralizowana nad różnymi regionami.

"W ramach ograniczania wojenno-gospodarczego potencjału rosyjskiego agresora w nocy 14 marca jednostki sił obrony Ukrainy uderzyły w obiekty wojskowej i logistycznej infrastruktury przeciwnika na terytorium Federacji Rosyjskiej" - przekazał w komunikacie Sztab Generalny Ukrainy.

Rosyjskie władze przekazały, że w rafinerii Afipski w kraju krasnodarskim doszło do pożaru spowodowanego upadkiem fragmentów ukraińskiego drona.

"Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał. Zapaliły się urządzenia techniczne. Na miejscu działają służby operacyjne i specjalne. Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru" - dodano.

Tej samej nocy ukraińskie drony uderzyły również w port Kałkaz znajdujący się nad Morzem Azowskim. Ukraińskie media informują, że w wyniku ataku zniszczony został jeden statek techniczny, a w porcie wybuchł pożar, który został jednak szybko ugaszony. Trzy osoby zostały ranne.

Ukraińcy zaatakowali rosyjską rafinerię i port

Oba obiekty odgrywają bardzo istotną rolę dla Rosjan. Rafineria Afipski odpowiada przede wszystkim za dostawy paliwa dla rosyjskiej armii walczącej w Ukrainie. W sumie przetwarza ona ok. 6,25 mln ton ropy rocznie.

Z kolei port Kaukaz jest jednym z największych rosyjskich portów na Morzu Azowskim. To z niego w dużej mierze wypływają dostawy paliwa na terytoria okupowane przez siły rosyjskie w tym na Krym oraz ukraińskich obwodów chersońskiego, zaporoskiego i donieckiego. Zarówno rafineria jak i port były w przeszłości już kilkukrotnie celami ukraińskich ataków.

Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że w nocy z piątku na sobotę Rosja została zaatakowana 87 dronami. 31 z nich zostało zestrzelonych nad Morzem Azowskim. Pozostałe miały zostać zneutralizowane nad krajem krasnodarskim, Krymem, obwodami briańskim, biełgorodzkim, rostowskim, samarskim, kurskim, astrachańskim, wołgogradzkim i tulskim.

