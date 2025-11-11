W skrócie Ukraina przeprowadziła ataki na rafinerię ropy w Saratowie, terminal naftowy w Teodozji oraz cele w obwodzie donieckim.

Ataki spowodowały eksplozje i pożary, a skala zniszczeń jest obecnie ustalana przez Ukraińców.

Celem działań były strategiczne dla Rosji obiekty zaopatrzeniowe, w tym magazyny paliw i sprzętu wojskowego.

Jak podkreśla Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, obiekt w Saratowie produkuje ponad 20 rodzajów produktów naftowych.

Chodzi m.in. benzynę, olej opałowy, olej napędowy, próżniowy olej napędowy oraz siarkę techniczną.

Wojna w Ukrainie. Celne uderzenie i strata Rosjan

"Przedsiębiorstwo to jest zaangażowane w zaspokajanie potrzeb rosyjskiej armii okupacyjnej" - czytamy w komunikacie.

W obiekcie doszło do serii eksplozji, po których wybuchł pożar.

"Skutki ataku są obecnie ustalane" - dodano.

Wojna w Ukrainie. Ataki w Saratowie i na Krymie

Morski Terminal Naftowy w Teodozji to kolejny obiekt, który w nocy z poniedziałku na wtorek padł ofiarą ukraińskiego ataku. Sztab Generalny podkreśla, że to kompleks o zasadniczym znaczeniu dla Rosjan.

"To kluczowy węzeł dostaw paliw i środków smarnych drogą morską na Półwysep Krymski i okupowane terytoria południowej Ukrainy" - wyjaśniono w komunikacie.

Celem uderzenia miały być znajdujące się w terminalu czołgi. "Trwa ustalanie rozmiaru zniszczeń" - napisano.

Ukraińska armia poinformowała również o atakach w obwodzie donieckim. W wyniku ataku ukraińskich dronów ucierpieć miały rosyjskie magazyny zaopatrzenia w Doniecku oraz skupiska sił zbrojnych w okolicach Oczeretyna w rejonie pokrowskim.

