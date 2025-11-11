Wojna w Ukrainie
Ukraińcy uderzyli w nocy. Celem stały się kluczowe obiekty

Dorota Hilger

Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej w Saratowie, Morski Terminal Naftowy w Teodozji i szereg obiektów w obwodzie donieckim - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych. Do ataków doszło w nocy z 10 na 11 listopada. Skala zniszczeń jest obecnie ustalana.

Ukraina zaatakowała szereg obiektów w nocy z 10 na 11 listopada
W skrócie

  • Ukraina przeprowadziła ataki na rafinerię ropy w Saratowie, terminal naftowy w Teodozji oraz cele w obwodzie donieckim.
  • Ataki spowodowały eksplozje i pożary, a skala zniszczeń jest obecnie ustalana przez Ukraińców.
  • Celem działań były strategiczne dla Rosji obiekty zaopatrzeniowe, w tym magazyny paliw i sprzętu wojskowego.
Jak podkreśla Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, obiekt w Saratowie produkuje ponad 20 rodzajów produktów naftowych.

Chodzi m.in. benzynę, olej opałowy, olej napędowy, próżniowy olej napędowy oraz siarkę techniczną.

Wojna w Ukrainie. Celne uderzenie i strata Rosjan

"Przedsiębiorstwo to jest zaangażowane w zaspokajanie potrzeb rosyjskiej armii okupacyjnej" - czytamy w komunikacie.

W obiekcie doszło do serii eksplozji, po których wybuchł pożar.

    "Skutki ataku są obecnie ustalane" - dodano.

    Wojna w Ukrainie. Ataki w Saratowie i na Krymie

    Morski Terminal Naftowy w Teodozji to kolejny obiekt, który w nocy z poniedziałku na wtorek padł ofiarą ukraińskiego ataku. Sztab Generalny podkreśla, że to kompleks o zasadniczym znaczeniu dla Rosjan.

    "To kluczowy węzeł dostaw paliw i środków smarnych drogą morską na Półwysep Krymski i okupowane terytoria południowej Ukrainy" - wyjaśniono w komunikacie.

    Celem uderzenia miały być znajdujące się w terminalu czołgi. "Trwa ustalanie rozmiaru zniszczeń" - napisano.

    Ukraińska armia poinformowała również o atakach w obwodzie donieckim. W wyniku ataku ukraińskich dronów ucierpieć miały rosyjskie magazyny zaopatrzenia w Doniecku oraz skupiska sił zbrojnych w okolicach Oczeretyna w rejonie pokrowskim.

