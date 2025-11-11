Ukraińcy uderzyli w nocy. Celem stały się kluczowe obiekty
Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej w Saratowie, Morski Terminal Naftowy w Teodozji i szereg obiektów w obwodzie donieckim - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych. Do ataków doszło w nocy z 10 na 11 listopada. Skala zniszczeń jest obecnie ustalana.
W skrócie
Jak podkreśla Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, obiekt w Saratowie produkuje ponad 20 rodzajów produktów naftowych.
Chodzi m.in. benzynę, olej opałowy, olej napędowy, próżniowy olej napędowy oraz siarkę techniczną.
Wojna w Ukrainie. Celne uderzenie i strata Rosjan
"Przedsiębiorstwo to jest zaangażowane w zaspokajanie potrzeb rosyjskiej armii okupacyjnej" - czytamy w komunikacie.
W obiekcie doszło do serii eksplozji, po których wybuchł pożar.
"Skutki ataku są obecnie ustalane" - dodano.
Wojna w Ukrainie. Ataki w Saratowie i na Krymie
Morski Terminal Naftowy w Teodozji to kolejny obiekt, który w nocy z poniedziałku na wtorek padł ofiarą ukraińskiego ataku. Sztab Generalny podkreśla, że to kompleks o zasadniczym znaczeniu dla Rosjan.
"To kluczowy węzeł dostaw paliw i środków smarnych drogą morską na Półwysep Krymski i okupowane terytoria południowej Ukrainy" - wyjaśniono w komunikacie.
Celem uderzenia miały być znajdujące się w terminalu czołgi. "Trwa ustalanie rozmiaru zniszczeń" - napisano.
Ukraińska armia poinformowała również o atakach w obwodzie donieckim. W wyniku ataku ukraińskich dronów ucierpieć miały rosyjskie magazyny zaopatrzenia w Doniecku oraz skupiska sił zbrojnych w okolicach Oczeretyna w rejonie pokrowskim.