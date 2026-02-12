Jako pierwszy o ataku informował telegramowy kanał Astra. Według wstępnych ustaleń celem bezzałogowców był zakład Łukoil-Ukhtaneftepererabotka.

"Główny Zarząd Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych w Komi potwierdził, że Uchta została zaatakowana przez drony i poinformował o wysłaniu na miejsce służb ratunkowych. Lokalne kanały informują o ewakuacji niektórych placówek edukacyjnych" - napisano.

Raport z uderzenia przygotował także ekspercki kanał KyberBoroszno. Analitycy stwierdzili, że ukraińskie bezzałogowce to AN-196 "Feb". Maszyny spadły na elementy instalacji AVT (atmosferycznej destylacji próżniowej ropy naftowej), której wydajność wynosi dwa miliony ton ropy rocznie.

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać kłęby dymu.

Wojna w Ukrainie. Celne trafienia w głębi Rosji

Miasto Uchta, w które wycelowano ukraińskie drony, znajduje się około 1700 kilometrów, w linii prostej od granicy rosyjsko-ukraińskiej.

To drugi raz, gdy w rafinerii doszło do wybuchu z powodu ostrzału. Pierwszy taki ostrzał przeprowadzono w sierpniu ubiegłego roku.

Medialne doniesienia potwierdził Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. "Zakład zaopatruje rosyjską armię okupacyjną. Trwa wyjaśnianie skali wyrządzonych szkód" - napisano.

"Wydarzenia": Połamane ręce i nogi. Zimowa rzeczywistość na oddziałach ratunkowych Polsat News