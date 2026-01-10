Ukraińcy uderzyli w czuły punkt Rosji. "Szkody są w trakcie ustalania"
Ukraińskie wojsko uderzyło w bazę paliwową w obwodzie wołgogradzkim w Rosji - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Obiekt zajmuje się zaopatrywaniem w paliwo rosyjskiej armii. Kreml nie pozostał jednak dłużny. Rosja dokonała bowiem zmasowanych ataków na cztery ukraińskie obwody. W wyniku działań wojennych zginęły cztery osoby.
W skrócie
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że wojsko uderzyło w nocy z piątku na sobotę w bazę paliwową w obwodzie wołgogradzkim w Rosji.
"Cel trafiony. Stopień wyrządzonych szkód jest w trakcie ustalania" - napisał Sztab na Facebooku.
Rosja. Ukraina uderzyła w bazę paliwową w obwodzie wołgogradzkim
Wcześniej rosyjskie władze regionalne przekazały, że w obwodzie wołgogradzkim w Rosji po ataku dronów doszło do pożaru w bazie paliwowej. Obiekt zajmuje się zaopatrzeniem w paliwo rosyjskiej armii.
Ponadto na okupowanym przez Rosję terytorium obwodu zaporoskiego uderzono w skład dronów rosyjskiej jednostki z 19 dywizji zmotoryzowanej oraz w punkt dowodzenia dronów w rejonie Pokrowska w obwodzie donieckim.
Ukraiński sztab generalny zaznaczył, że jednocześnie w obwodzie donieckim zaatakowano w zgrupowanie żołnierzy 76 dywizji desantowo-szturmowej w Kurachiwce, punkt dowodzenia i obserwacji jednostki z batalionu czołgów oraz punkt dowodzenia jednostki należącej do 41 armii w mieście Hirnyk w obwodzie donieckim.
Wojna w Ukrainie. Zmasowane ataki Rosjan
Serwis "Ukraińska Prawa" poinformował ponadto w sobotę, że w wyniku zmasowanych ataków Rosjan w obwodach dniepropietrowskim i doniecki zginęły w sumie cztery osoby, a 12 zostało rannych.
Ponadto serwis "RCB-Ukraine" dodał, że w sobotę ofiarą rosyjskich ataków stało się także miasto Łozowa w obwodzie charkowskim. Tam drony Kremla uszkodziły budynki mieszkalne i kluczowa infrastruktura. W wyniku zdarzenia ranny został 38-letni mężczyzna.
Lokalne media dodają, że wojska Władimira Putina dokonały 14 trafień na terenie miasta. "Funkcjonariusze organów ścigania nadal dokumentują skutki zbrojnej agresji Rosji w regionie" - poinformowała Charkowska Prokuratura Obwodowa.
Serwis dodał, że zgodnie z procedurami wszczęto śledztwo w sprawie zbrodni wojennej. "Każdy przypadek uderzenia i uszkodzenia jest dokumentowany na potrzeby przyszłego postępowania karnego" - zaznaczyła prokuratura.