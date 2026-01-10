W skrócie Ukraińskie wojsko przeprowadziło atak na rosyjską bazę paliwową w obwodzie wołgogradzkim.

Rosja odpowiedziała zmasowanymi atakami na cztery ukraińskie obwody, w wyniku których zginęły cztery osoby i kilkanaście zostało rannych.

Uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz infrastruktura, a lokalne władze prowadzą śledztwa dotyczące zbrodni wojennych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że wojsko uderzyło w nocy z piątku na sobotę w bazę paliwową w obwodzie wołgogradzkim w Rosji.

"Cel trafiony. Stopień wyrządzonych szkód jest w trakcie ustalania" - napisał Sztab na Facebooku.

Rosja. Ukraina uderzyła w bazę paliwową w obwodzie wołgogradzkim

Wcześniej rosyjskie władze regionalne przekazały, że w obwodzie wołgogradzkim w Rosji po ataku dronów doszło do pożaru w bazie paliwowej. Obiekt zajmuje się zaopatrzeniem w paliwo rosyjskiej armii.

Ponadto na okupowanym przez Rosję terytorium obwodu zaporoskiego uderzono w skład dronów rosyjskiej jednostki z 19 dywizji zmotoryzowanej oraz w punkt dowodzenia dronów w rejonie Pokrowska w obwodzie donieckim.

Ukraiński sztab generalny zaznaczył, że jednocześnie w obwodzie donieckim zaatakowano w zgrupowanie żołnierzy 76 dywizji desantowo-szturmowej w Kurachiwce, punkt dowodzenia i obserwacji jednostki z batalionu czołgów oraz punkt dowodzenia jednostki należącej do 41 armii w mieście Hirnyk w obwodzie donieckim.

Wojna w Ukrainie. Zmasowane ataki Rosjan

Serwis "Ukraińska Prawa" poinformował ponadto w sobotę, że w wyniku zmasowanych ataków Rosjan w obwodach dniepropietrowskim i doniecki zginęły w sumie cztery osoby, a 12 zostało rannych.

Ponadto serwis "RCB-Ukraine" dodał, że w sobotę ofiarą rosyjskich ataków stało się także miasto Łozowa w obwodzie charkowskim. Tam drony Kremla uszkodziły budynki mieszkalne i kluczowa infrastruktura. W wyniku zdarzenia ranny został 38-letni mężczyzna.

Lokalne media dodają, że wojska Władimira Putina dokonały 14 trafień na terenie miasta. "Funkcjonariusze organów ścigania nadal dokumentują skutki zbrojnej agresji Rosji w regionie" - poinformowała Charkowska Prokuratura Obwodowa.

Serwis dodał, że zgodnie z procedurami wszczęto śledztwo w sprawie zbrodni wojennej. "Każdy przypadek uderzenia i uszkodzenia jest dokumentowany na potrzeby przyszłego postępowania karnego" - zaznaczyła prokuratura.

Walka z zimą trwa. Mróz i opady śniegu nie odpuszczają Polsat News