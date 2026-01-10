Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Ukraińcy uderzyli w czuły punkt Rosji. "Szkody są w trakcie ustalania"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Ukraińskie wojsko uderzyło w bazę paliwową w obwodzie wołgogradzkim w Rosji - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Obiekt zajmuje się zaopatrywaniem w paliwo rosyjskiej armii. Kreml nie pozostał jednak dłużny. Rosja dokonała bowiem zmasowanych ataków na cztery ukraińskie obwody. W wyniku działań wojennych zginęły cztery osoby.

Po lewej stronie działa artyleryjskie w trakcie strzału z widocznym wybuchem ognia, po prawej fragment mapy z naniesionymi punktami i obszarami oznaczającymi działania wojskowe na granicy dwóch krajów.
Wojna w Ukrainie. Wojsko uderzyło w bazę paliwową w RosjiDeepStateMAP | Mustafa Ciftci/AnadoluGetty Images

W skrócie

  • Ukraińskie wojsko przeprowadziło atak na rosyjską bazę paliwową w obwodzie wołgogradzkim.
  • Rosja odpowiedziała zmasowanymi atakami na cztery ukraińskie obwody, w wyniku których zginęły cztery osoby i kilkanaście zostało rannych.
  • Uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz infrastruktura, a lokalne władze prowadzą śledztwa dotyczące zbrodni wojennych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że wojsko uderzyło w nocy z piątku na sobotę w bazę paliwową w obwodzie wołgogradzkim w Rosji.

"Cel trafiony. Stopień wyrządzonych szkód jest w trakcie ustalania" - napisał Sztab na Facebooku.

Rosja. Ukraina uderzyła w bazę paliwową w obwodzie wołgogradzkim

Wcześniej rosyjskie władze regionalne przekazały, że w obwodzie wołgogradzkim w Rosji po ataku dronów doszło do pożaru w bazie paliwowej. Obiekt zajmuje się zaopatrzeniem w paliwo rosyjskiej armii.

Ponadto na okupowanym przez Rosję terytorium obwodu zaporoskiego uderzono w skład dronów rosyjskiej jednostki z 19 dywizji zmotoryzowanej oraz w punkt dowodzenia dronów w rejonie Pokrowska w obwodzie donieckim.

Zobacz również:

Rosjanie uderzyli Oresznikiem w obwód lwowski. Analitycy z ISW wskazują, jaki był cel Putina
Wojna w Ukrainie

Nieprzypadkowo uderzyli nieopodal polskiej granicy. Moskwa miała jasny cel

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Ukraiński sztab generalny zaznaczył, że jednocześnie w obwodzie donieckim zaatakowano w zgrupowanie żołnierzy 76 dywizji desantowo-szturmowej w Kurachiwce, punkt dowodzenia i obserwacji jednostki z batalionu czołgów oraz punkt dowodzenia jednostki należącej do 41 armii w mieście Hirnyk w obwodzie donieckim.

    Wojna w Ukrainie. Zmasowane ataki Rosjan

    Serwis "Ukraińska Prawa" poinformował ponadto w sobotę, że w wyniku zmasowanych ataków Rosjan w obwodach dniepropietrowskim i doniecki zginęły w sumie cztery osoby, a 12 zostało rannych.

    Ponadto serwis "RCB-Ukraine" dodał, że w sobotę ofiarą rosyjskich ataków stało się także miasto Łozowa w obwodzie charkowskim. Tam drony Kremla uszkodziły budynki mieszkalne i kluczowa infrastruktura. W wyniku zdarzenia ranny został 38-letni mężczyzna.

    Lokalne media dodają, że wojska Władimira Putina dokonały 14 trafień na terenie miasta. "Funkcjonariusze organów ścigania nadal dokumentują skutki zbrojnej agresji Rosji w regionie" - poinformowała Charkowska Prokuratura Obwodowa.

    Serwis dodał, że zgodnie z procedurami wszczęto śledztwo w sprawie zbrodni wojennej. "Każdy przypadek uderzenia i uszkodzenia jest dokumentowany na potrzeby przyszłego postępowania karnego" - zaznaczyła prokuratura.

    Zobacz również:

    Donald Trump zapytany o ewentualne pojmanie Władimira Putina: Nie będzie konieczne
    Świat

    Putin podzieli los Maduro? Trump odpowiada na żart, "nie będzie konieczne"

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    Walka z zimą trwa. Mróz i opady śniegu nie odpuszczająPolsat News

    Najnowsze