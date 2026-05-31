W skrócie Ukraińskie siły przeprowadziły ataki na rosyjską rafinerię w Saratowie oraz magazyn paliwa w obwodzie rostowskim.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o otrzymaniu nowych wyrzutni IRIS-T z Niemiec oraz o uzgodnieniu przekazania myśliwców Gripen ze Szwecją.

Zełenski przekazał, że Ukraina nadal potrzebuje pocisków do systemów obrony powietrznej i liczy na wsparcie Stanów Zjednoczonych oraz partnerów europejskich.

W nocy z soboty na niedzielę doszło do pożaru na terenie rosyjskiej rafinerii ropy naftowej w Saratowie. Na miejscu miały miejsce również eksplozje. Do ataku przyznała się ukraińska armia.

Ukraina uderzyła również w zbiorniki paliwa należące do firmy rolniczej w obwodzie rostowskim. Gubernator obwodu Jurij Ślusar potwierdził, że na miejscu wybuchł pożar spowodowany spadkiem "szczątków dronów".

"Mieszkańcy okolicznych domów zostali ewakuowani ze względów bezpieczeństwa. Nie ma zagrożenia dla ludzi. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe, przyjechał również pociąg strażacki, który rozpoczął gaszenie pożaru" - przekazał Ślusar za pośrednictwem Telegrama.

Zełenski o sytauacji na froncie. Kijów otrzymał nowy sprzęt

Tymczasem Rosjanie kontynuują ataki na Ukrainę. W niedzielę Wołodymyr Zełenski podsumował ostatni tydzień. Według niego Rosjanie w tym czasie wystrzelili 2,3 tys. dronów, niemal 1560 kierowanych bomb oraz 108 pocisków różnego typu. "Wszystkie te ataki były wymierzone bezpośrednio w zwykłą infrastrukturę cywilną - budynki mieszkalne i obiekty energetyczne" - napisał w mediach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy poinformował również o nowym wsparciu militarnym od sojuszników. "Wczoraj otrzymaliśmy nowe wyrzutnie IRIS-T. Dziękujemy Niemcom za ich ciągły wkład w ochronę ludności. Tysiące żyć zostało uratowanych dzięki tak mocnemu wsparciu" - stwierdził. Ukraina porozumiała się również ze Szwecją w sprawie przekazania jej myśliwców Gripen.

Zełenski zaznaczył jednocześnie, że Ukraińcy potrzebują pocisków do systemów obrony powietrznej. "Priorytetem dla Ukrainy jest obrona przeciwko pociskom balistycznym. Silna obrona powietrzna może zapewnić lepszą ochronę ludności i pozbawić Rosji jej ostatniej przewagi" - napisał.

"Liczymy zarówno na Stany Zjednoczone, jak i partnerów europejskich" - stwierdził ukraiński prezydent.





