W skrócie W nocy przeprowadzono ponowne ataki dronami na Krym, których celem była infrastruktura energetyczna, mosty i obiekty wojskowe.

Dowódca sił bezzałogowych armii Ukrainy poinformował o uderzeniu m.in. w przepompownie gazu, most przez cieśninę geniczeską oraz pojazdy i transporty rosyjskie na terenach okupowanych.

Ataki dotyczyły także innych okupowanych obszarów, gdzie uderzono w magazyn paliw, punkty kontrolne bezzałogowców i pojazdy rosyjskie.

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Szczegóły ukraińskiego ataku zostały ujawnione przez dowódcę sił bezzałogowych w armii Ukrainy Roberta Browdiego. Poinformował on, że celem nocnych ataków były "infrastruktura gazowa, most przez cieśninę Geniczeską, logistyka paliwowa i wojskowa na terytoriach tymczasowo okupowanych".

Nocą miało dojść do czterech serii ataków, w których uderzono w co najmniej kilkanaście celów. Trafiono m.in. cztery przepompownie gazu ziemnego na Krymie oraz most samochodowy nad cieśniną Geniczeską.

Ukraińcy zaatakowali również na innych terytoriach okupowanych, w tym w obwodach chersońskim, donieckim oraz ługańskim.

Drony trafiły m.in. statek holownik, tankowiec czy stację paliw w miejscowości Czaplinka. Zniszczono także ciężarówkę oraz dwa pojazdy opancerzone. Poza tym uderzono też w kilka rosyjskich transportów logistycznych.

Seria ukraińskich ataków. Uderzono w Krym

To kolejny dzień z rzędu, kiedy Ukraińcy przeprowadzają skuteczne ataki na terenach okupowanych przez Rosjan. W piątek uderzenia wymierzone były m.in. w mosty w miejscowościach Rozdolne i Władysławiwka w centralnej i wschodniej części Krymu.

"Uszkodzony został również obszar koncentracji broni i sprzętu wojskowego wroga w obwodzie ługańskim oraz magazyn materiałów paliwowych i naftowych w Mariupolu w obwodzie donieckim" - informowała ukraińska armia.

Ukraińcy uderzali również m.in. w rejonach Pokrowska, Siwerska czy Zaporoża, gdzie zniszczono punkty kontrolne rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych.





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