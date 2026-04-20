Ukraińcy uderzyli na Krymie. Dwa rosyjskie okręty uszkodzone
Ukraiński wywiad wojskowy Hur poinformował w poniedziałek, że w nocy z soboty na niedzielę zaatakował dwa rosyjskie okręty desantowe. "Oba okręty zostały wyłączone z użytku" - poinformował wywiad w komunikacie opublikowanym na Telegramie.
Atak przeprowadziła jednostka "Duchy" działająca w ramach ukraińskiego wywiadu na okupowanym przez Rosjan Krymie. Zaatakowano okręty desantowe Jamał i Nikołaj Filczenkow.
"W momencie ataku wrogie okręty należące do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej znajdowały się w Zatoce Sewastopolskiej. Oba okręty, których Rosja użyła w zbrodniczej wojnie z Ukrainą, zostały wyłączone z użytku" - przekazało w komunikacie na Telegramie Hur.
Ukraińcy przekazali również, że zniszczyli rosyjską stację radarową Podleot-K1, której wartość wynosi 5 mln dolarów.
Uszkodzony przez Ukraińców okręt desantowy Jamał został wybudowany w 1988 roku w stoczni gdańskiej i ma długość ponad 112 metrów. Może on przewozić ładunek o wadze do 500 ton, w tym pojazdy opancerzone i żołnierzy. Jego wartość według Hur to ponad 80 mln dolarów.
Z kolei Nikołaj Filczenkow to okręt z 1975 roku o nośności nawet 1000 ton. Może on przewozić kilkadziesiąt pojazdów opancerzonych oraz duży kontyngent desantowy. Hur oszacował wartość tego okrętu na 70 mln dolarów.
To nie jedyny w ostatnim czasie atak Ukraińców na rosyjskie okręty. W marcu Hur uszkodziło prom kolejowy Sławianina i statek Awangarda. Obie jednostki odgrywały kluczową rolę w przeprawie przez cieśninę Kerczeńską oddzielającą Krym od Rosji, biorąc udział w transporcie m.in. broni i amunicji.