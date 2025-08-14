W skrócie Rosyjski myśliwiec Su-30SM prawdopodobnie rozbił się podczas misji w pobliżu Wyspy Węży na Morzu Czarnym.

Ukraina uzyskała informację o utracie maszyny na podstawie przechwyconej radiowej transmisji, Rosjanie rozpoczęli akcję poszukiwawczą.

To kolejne duże straty rosyjskiego lotnictwa od początku wojny, wcześniej zgłaszano zestrzelenia i uszkodzenia innych samolotów.

"Sprzęt rozpoznawczy Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy otrzymał przechwyconą informację radiową o utracie łączności z samolotem rosyjskich najeźdźców Su-30SM, który wykonywał zadania na południowy wchód od Wyspy Węży" - poinformowali Ukraińcy w czwartkowym komunikacie.

Ukraińska Marynarka Wojenna: Rosjanie mogli stracić kolejny myśliwiec Su-30SM

Jak podają ukraińskie media, które opierają się na informacjach przekazywanych przez Marynarkę Wojenną, dwusilnikowy, dwumiejscowy samolot, zaprojektowany do walki w powietrzu, jak i ataków naziemnych, rozbił się najprawdopodobniej z nieznanych przyczyn.

Rosjanie mają prowadzić aktualnie akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Dotychczasowe informacje wskazują, że wrak samolotu został odnaleziony na powierzchni morza. Los załogi pozostaje natomiast nieznany

Wojna w Ukrainie. Znaczne straty w sprzęcie po stronie rosyjskiej

Wyspa Węży, położona 35 kilometrów od ukraińskiego obwodu odeskiego, została zajęta przez siły rosyjskie w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Jej zdobycie umożliwiło Moskwie blokadę portów Morza Czarnego w Odessie i przeprowadzenie ataków rakietowych na Ukrainę z wyspy do czasu wycofania wojsk rosyjskich w czerwcu 2022 r.

Jeśli informacje o stracie potwierdzą się, będzie to kolejna pozycja na wydłużającej się liście rosyjskich samolotów zniszczonych lub uszkodzonych podczas wojny.

Wcześniej, 2 maja, Ukraina poinformowała o zestrzeleniu dwóch samolotów Su-30 pociskami powietrze-powietrze, wystrzelonymi z dronów morskich w pobliżu Noworosyjska i o prawdopodobnym uszkodzeniu kolejnego Su-30 na lotnisku wykorzystywanym do wystrzeliwania pocisków Kindżał 9 maja.

W nocy 26 lipca UNIAN informował z kolei, że w Rosji zniszczony został myśliwiec szkoleniowo-bojowy Su-27UB. Stało się to na lotnisku Armawir, które służy głównie do szkolenia kadetów Krasnodarskiej Szkoły Lotniczej.

Ponadto, Rosjanie mieli stracić myśliwiec Su-34 w obwodzie niżnonowogrodzkim. Dwóm pilotom udało się katapultować. Później poinformowano, że w maszynie doszło do awarii systemu zwalniania jednego z podwozi.

