Ukraińcy triumfują. Klęska Rosjan podczas misji koło Odessy

Oprac.: Adrianna Rymaszewska

Podczas wykonywania misji na południowy wschód od Wyspy Węży, Rosjanie prawdopodobnie stracili myśliwiec Su-30SM - poinformowała w czwartek Marynarka Wojenna Ukrainy. Doniesienia te opierają się na przechwyconej informacji radiowej, wskazującej na utratę łączności z maszyną. Wrak miał zostać odnaleziony na powierzchni Morza Czarnego. Los załogi nie jest znany.

Ukraińcy twierdzą, że Rosja straciła kolejny myśliwiec Su-30SM
Ukraińcy twierdzą, że Rosja straciła kolejny myśliwiec Su-30SMAlex Beltyukov, CC BY-SA 3.0 GFDL 1.2, via Wikimedia Commonsmateriał zewnętrzny

  • Rosyjski myśliwiec Su-30SM prawdopodobnie rozbił się podczas misji w pobliżu Wyspy Węży na Morzu Czarnym.
  • Ukraina uzyskała informację o utracie maszyny na podstawie przechwyconej radiowej transmisji, Rosjanie rozpoczęli akcję poszukiwawczą.
  • To kolejne duże straty rosyjskiego lotnictwa od początku wojny, wcześniej zgłaszano zestrzelenia i uszkodzenia innych samolotów.
"Sprzęt rozpoznawczy Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy otrzymał przechwyconą informację radiową o utracie łączności z samolotem rosyjskich najeźdźców Su-30SM, który wykonywał zadania na południowy wchód od Wyspy Węży" - poinformowali Ukraińcy w czwartkowym komunikacie.

Ukraińska Marynarka Wojenna: Rosjanie mogli stracić kolejny myśliwiec Su-30SM

Jak podają ukraińskie media, które opierają się na informacjach przekazywanych przez Marynarkę Wojenną, dwusilnikowy, dwumiejscowy samolot, zaprojektowany do walki w powietrzu, jak i ataków naziemnych, rozbił się najprawdopodobniej z nieznanych przyczyn.

    Rosjanie mają prowadzić aktualnie akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Dotychczasowe informacje wskazują, że wrak samolotu został odnaleziony na powierzchni morza. Los załogi pozostaje natomiast nieznany

    Wojna w Ukrainie. Znaczne straty w sprzęcie po stronie rosyjskiej

    Wyspa Węży, położona 35 kilometrów od ukraińskiego obwodu odeskiego, została zajęta przez siły rosyjskie w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Jej zdobycie umożliwiło Moskwie blokadę portów Morza Czarnego w Odessie i przeprowadzenie ataków rakietowych na Ukrainę z wyspy do czasu wycofania wojsk rosyjskich w czerwcu 2022 r.

    Jeśli informacje o stracie potwierdzą się, będzie to kolejna pozycja na wydłużającej się liście rosyjskich samolotów zniszczonych lub uszkodzonych podczas wojny.

      Wcześniej, 2 maja, Ukraina poinformowała o zestrzeleniu dwóch samolotów Su-30 pociskami powietrze-powietrze, wystrzelonymi z dronów morskich w pobliżu Noworosyjska i o prawdopodobnym uszkodzeniu kolejnego Su-30 na lotnisku wykorzystywanym do wystrzeliwania pocisków Kindżał 9 maja.

      W nocy 26 lipca UNIAN informował z kolei, że w Rosji zniszczony został myśliwiec szkoleniowo-bojowy Su-27UB. Stało się to na lotnisku Armawir, które służy głównie do szkolenia kadetów Krasnodarskiej Szkoły Lotniczej.

      Ponadto, Rosjanie mieli stracić myśliwiec Su-34 w obwodzie niżnonowogrodzkim. Dwóm pilotom udało się katapultować. Później poinformowano, że w maszynie doszło do awarii systemu zwalniania jednego z podwozi.

