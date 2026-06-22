Ukraińcy trafili rosyjskie cele. Do ataku wykorzystali brytyjskie rakiety
Ukraińcy zaatakowali rosyjskie centrum komunikacji kosmicznej w obwodzie moskiewskim, które zapewnia komunikację satelitarną. Do eksplozji doszło również w fabryce półprzewodników w Woroneżu.
W skrócie
- Ukraińskie siły przeprowadziły ataki na cele w Rosji, w tym centrum komunikacji kosmicznej w obwodzie moskiewskim i fabrykę półprzewodników w Woroneżu.
- Do jednego z ataków na rosyjskie obiekty użyto brytyjskich pocisków powietrze-ziemia Storm Shadow.
- Fabryka Sborka w Woroneżu produkuje elektronikę wykorzystywaną w rosyjskich pociskach rakietowych, szczególnie w systemie Iskander.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Ukraiński sztab generalny poinformował, że zaatakował dronami kilka obiektów na terenie Rosji. "Przede wszystkim uderzono w centrum komunikacji kosmicznej Dubna w obwodzie moskiewskim" - napisano w komunikacje.
"Widać ogromny dym wydobywający się z obiektu. Zniszczenia są oszacowywane" - dodała armia Ukrainy.
Centrum Dubna znajduje się na północ od Moskwy. Wspiera m.in. rosyjską komunikację satelitarną, ale również nadawanie telewizji i radia.
Ukraińcy uderzyli w Rosji. Wykorzystano brytyjskie pociski
Ukraińskie drony uderzyły również w most w okolicach Wasiliewki w obwodzie zaporoskim oraz poligon treningowy dla rosyjskich operatorów dronów.
Eksplozje słychać było także w Woroneżu, gdzie trafiona została fabryka półprzewodników Sborka. Do ataku wykorzystano brytyjskie pociski powietrze-ziemia Storm Shadow.
"To przedsiębiorstwo jest niezwykle ważnym elementem rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Produkuje elektronikę wykorzystywaną w rosyjskich pociskach rakietowych, w szczególności w systemie obrony przeciwrakietowej Iskander" - przekazał ukraiński Sztab Generalny.
"Produkty tej fabryki są bezpośrednio wykorzystywane przez wroga do produkcji precyzyjnej broni kierowanej, za pomocą której rosyjscy okupanci atakują terytorium Ukrainy i zabijają ludność cywilną" - dodano.