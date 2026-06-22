W skrócie Ukraińskie siły przeprowadziły ataki na cele w Rosji, w tym centrum komunikacji kosmicznej w obwodzie moskiewskim i fabrykę półprzewodników w Woroneżu.

Do jednego z ataków na rosyjskie obiekty użyto brytyjskich pocisków powietrze-ziemia Storm Shadow.

Fabryka Sborka w Woroneżu produkuje elektronikę wykorzystywaną w rosyjskich pociskach rakietowych, szczególnie w systemie Iskander.

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Ukraiński sztab generalny poinformował, że zaatakował dronami kilka obiektów na terenie Rosji. "Przede wszystkim uderzono w centrum komunikacji kosmicznej Dubna w obwodzie moskiewskim" - napisano w komunikacje.

"Widać ogromny dym wydobywający się z obiektu. Zniszczenia są oszacowywane" - dodała armia Ukrainy.

Centrum Dubna znajduje się na północ od Moskwy. Wspiera m.in. rosyjską komunikację satelitarną, ale również nadawanie telewizji i radia.

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Ukraińskie drony uderzyły również w most w okolicach Wasiliewki w obwodzie zaporoskim oraz poligon treningowy dla rosyjskich operatorów dronów.

Eksplozje słychać było także w Woroneżu, gdzie trafiona została fabryka półprzewodników Sborka. Do ataku wykorzystano brytyjskie pociski powietrze-ziemia Storm Shadow.

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"To przedsiębiorstwo jest niezwykle ważnym elementem rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Produkuje elektronikę wykorzystywaną w rosyjskich pociskach rakietowych, w szczególności w systemie obrony przeciwrakietowej Iskander" - przekazał ukraiński Sztab Generalny.

"Produkty tej fabryki są bezpośrednio wykorzystywane przez wroga do produkcji precyzyjnej broni kierowanej, za pomocą której rosyjscy okupanci atakują terytorium Ukrainy i zabijają ludność cywilną" - dodano.





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