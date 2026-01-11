W skrócie Ukraińskie wojsko przeprowadziło atak na trzy platformy wiertnicze rosyjskiej firmy Łukoil na Morzu Kaspijskim.

Siły ukraińskie zaatakowały również cele wojskowe w obwodach ługańskim i chersońskim, w tym system Buk-M3 oraz logistykę rosyjskiej armii.

Partryzanci ATESH dokonali sabotażu na wieży łączności obrony przeciwlotniczej w obwodzie moskiewskim, osłabiając potencjał rosyjskiej obrony powietrznej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ukraińskie wojsko poinformowało w niedzielę o przeprowadzeniu ataku na trzy platformy wiertnicze należące do rosyjskiej firmy naftowej Łukoil na Morzu Kaspijskim.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy celem były instalacje im. W. Filanowskiego, Jurija Korczagina oraz Walerija Grajfera, które służą do wspierania rosyjskiej armii okupacyjnej.

Atak Ukrainy na Morzu Kaspijskim. "Odnotowano bezpośrednie trafienia"

"Odnotowano bezpośrednie trafienia. Trwa szacowanie rozmiaru zniszczeń" - przekazano w komunikacie ukraińskiego sztabu. Ataki przeprowadzono w nocy w niedzielę przy udziale sił specjalnych Ukrainy.

Jednocześnie ukraińskie jednostki uderzyły na inne cele wojskowe w obwodach ługańskim i chersońskim.

Pod ostrzałem znalazły się system Buk-M3 w pobliżu miejscowości Baraniczewe oraz pododdział logistyczny 49. jednostki okupacyjnej armii rosyjskiej w pobliżu Nowotroickich.

Rosja. Ukraina uderzyła w wieżę łączności obrony przeciwlotniczej

W ramach działań partyzanckich, agenci ukraińskiego ruchu ATESH przeprowadzili dywersję w obwodzie moskiewskim, atakując wieżę łączności obrony przeciwlotniczej 5. Dywizji Obrony Powietrznej Rosji.

Jak podkreślono, wieża służyła jako punkt dowodzenia i komunikacji radiowej, a także była wyposażona w sprzęt do wywiadu elektronicznego. "Podpalenie osłabiło potencjał obrony powietrznej w centralnym regionie Rosji" - wyjaśnili ukraińscy partyzanci.

Jak zauważa Ukrainska Pravda, działania Ukrainy podkreślają rosnącą skalę operacji wymierzonych w logistykę i systemy wojskowe Rosji, zarówno na okupowanych terytoriach, jak i w głębi kraju.

Źródło: Reuters, Ukrainska Pravda

"Debata polityczna". Polityka w dobie Trumpa. Prof. Kuźniar: Klasyczny imperializm Polsat News Polityka