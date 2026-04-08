W skrócie Fire Point to firma odpowiedzialna za produkcję większości ukraińskich dronów dalekiego zasięgu, umożliwiających ataki na terytorium Rosji.

Fire Point jest bliska wprowadzenia do użytku dwóch nowych naddźwiękowych pocisków balistycznych: FP-7 o zasięgu ok. 300 km oraz FP-9 przenoszącego 800 kg głowicy bojowej na odległość do 850 km.

Firma prowadzi rozmowy z europejskimi firmami na temat nowego systemu obrony powietrznej jako tańszej alternatywy dla Patriota.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Fire Point to utworzona tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie firma, która odpowiada za produkcję większości ukraińskich dronów dalekiego zasięgu.

Produkowane przez nią uzbrojenie pozwala na ataki na obiekty położone głęboko na terytorium Rosji.

W ostatnich miesiącach jeden z jej pocisków manewrujących dalekiego zasięgu, FP5 (Flamingo), posłużył do uderzenia w fabrykę pocisków balistycznych położoną niemal 1400 km za ukraińsko-rosyjską granicą.

Wojna w Ukrainie. Kijów zapowiada, chodzi o dwa kluczowe pociski

W ostatnich dniach współzałożyciel firmy, Denys Shtilierman, poinformował, że firma Fire Point jest bliska wprowadzenia do użytku dwóch nowych, naddźwiękowych pocisków balistycznych.

Mniejszy z nich, FP-7 o zasięgu ok. 300 km, ma zostać po raz pierwszy przetestowany w boju "w niedalekiej przyszłości". Z kolei większy FP-9, zdolny przenosić głowicę bojową o masie 800 kg na odległość do 850 km, wkrótce wejdzie w fazę testów.

Model FP-9 pozwoliłby Ukraińcom na przeprowadzenie bezpośredniego uderzenia na Moskwę. - To zmusiłoby osoby na najwyższych stanowiskach w Rosji do ogromnej zmianie w sposobie myślenia - zaznaczył Shtilierman.

Będzie konkurencja dla systemu Patriot? Negocjują z Europejczykami

Firma Fire Point poinformowała także, że prowadzi rozmowy z europejskimi firmami w sprawie wprowadzenia na rynek nowego systemu obrony powietrznej.

Sprzęt ten miałby stanowić tańszą alternatywę dla coraz mniej dostępnego amerykańskiego systemu Patriot.

Negocjacje odbywają się w momencie wyraźnego napięcia na linii USA - Stary Kontynent. Administracja Donalda Trumpa zarzuca europejskim sojusznikom, że nie włączyli się w wojnę przeciwko Iranowi.

Źródła: Reuters, Ukrainska Prawda

