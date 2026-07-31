W skrócie Ołeksandr Mustjace, urodzony w 2007 roku, zaginął podczas rosyjskiej okupacji swojej rodzinnej wsi Krynki w obwodzie chersońskim.

Aktywiści z fundacji Save Ukraine odnaleźli ślady Ołeksandra w rosyjskiej armii, gdzie publikował zdjęcia w mundurze oraz z opatrunkiem medycznym, a od listopada nie aktualizuje swojego profilu.

Według relacji aktywisty dzieci na okupowanych terenach Ukrainy poddawane są indoktrynacji, w tym uczestnictwu w paramilitarnych wydarzeniach i nauce posługiwania się bronią. Od początku wojny zginęło co najmniej 722 dzieci, a 2742 zostało rannych.

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Urodzony w 2007 r. Ołeksandr Mustjace mieszkał we wsi Krynki w obwodzie chersońskim. Gdy Rosja zaatakowała Ukrainę w 2022 r. chłopiec miał zaledwie 15 lat. Wieś leżąca na wschodnim brzegu Dniepru znalazła się pod rosyjską okupacją, a sam Ołeksandr przepadł bez wieści.

Dane chłopca wpisano do rządowego rejestru "Dzieci wojny". Według organizacji Bring Kids Back od początku konfliktu przesiedlono lub deportowano 20 tys. małoletnich. Tylko 2414 wróciło do swoich rodzin.

Ołeksandr odnaleziony w rosyjskiej armii. Niepokojące przypuszczenia

Teraz na ślad chłopca natrafili aktywiści z fundacji "Save Ukraine".

Jej założyciel i były rzecznik praw dziecka przy prezydencie Ukrainy Mykoła Kułeba przekazał, że pełnoletni Ołeksandr jeszcze w listopadzie publikował w sieci zdjęcia w rosyjskim mundurze. Na kolejnych fotografiach pozował na polu bitwy, a także w opatrunku medycznym na klatce piersiowej, co mogło sugerować odniesienie rany w bitwie.

"Od listopada ubiegłego roku jego profil w mediach społecznościowych nie był już aktualizowany. Patrząc na to wszystko, trudno mi pozbyć się myśli, że Rosja mogła najpierw odebrać temu chłopakowi ukraińskie dzieciństwo, a potem samo życie" - przekazał Kułeba.

"Wojna staje się obowiązkiem"

Aktywista podkreślił, że choć może wydawać się, że zaginiony sam zmienił poglądy i przeszedł na stronę agresora, to w rzeczywistości pokazuje mechanizm indoktrynacji stosowany przez Moskwę.

"Wraz z zespołem Save Ukraine regularnie rozmawiam z dziećmi i rodzinami, których udaje nam się uratować z terytoriów okupowanych. Opowiadają, jak już od przedszkola i szkoły przyzwyczaja się ich do kultu armii, zmusza do udziału w wojskowo-patriotycznych wydarzeniach, do wstępowania do "Junarmii" (paramilitarnej organizacji młodzieżowej - red.), uczy posługiwania się bronią i przekonuje, że Ukraina to wróg. Dla dziecka, które od lat żyje wyłącznie w takiej rzeczywistości, wojna staje się nie tylko normą, ale i obowiązkiem" - wyjaśnia aktywista.

Jak czytamy na stronie rejestru zaginionych dokładnej liczby dotkniętych wojną dzieci nie można ustalić ze względu na aktywne działania wojenne i tymczasową okupację części terytorium Ukrainy. Według wyliczeń Biura Prokuratora Generalnego Ukrainy od początku trwania konfliktu zginęło co najmniej 722 dzieci, a 2742 zostało rannych.





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