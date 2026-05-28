W badaniu zatytułowanym "Ukraina w architekturze bezpieczeństwa: opinie obywateli" zapytano Ukraińców o kilka kwestii związanych m.in. z potencjalnym atakiem Rosji na inne kraje Europy.

Okazuje się, że gdyby Kreml zdecydował się na rozszerzenie wojny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, to większość Ukraińców wyraziłoby poparcie, aby w konflikt zaangażowały się Siły Zbrojne Ukrainy.

Rosja atakuje Polskę? Ukraińcy popraliby pomoc zbrojną

Obronę Polski popiera 58 proc. badanych. Wyższy wynik osiągnęły: Litwa - 63 proc., Łotwa - 62 proc., Estonia - 61 proc., Mołdawia - 60 proc. i Finlandia - 59 proc.

37 procent ankietowanych wyraziło z kolei sprzeciw wobec pomocy dla Polski w razie ewentualnego ataku Rosji na nasz kraj

35 proc. "nie popiera" pomocy dla Mołdawii, 33 proc. uzyskały Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia.

"Im silniejsza jest więź emocjonalna Ukraińców z UE, tym bardziej popierają oni działania ukraińskich sił zbrojnych, które mają pomóc innym krajom w przypadku ataku Rosji" - stwierdzono w opisie sondażu.

Sondaż w Ukrainie. Kogo bronią Siły Zbrojne?

W badaniu respondentów zapytano także: "Kogo chronią Siły Zbrojne Ukrainy?". Okazuje się, że zdecydowana większość Ukraińców jest przekonana, że ukraińska armia jest ważną częścią całego systemu bezpieczeństwa w Europie.

Ich zdaniem, odpierając rosyjski atak bronią nie tylko swojego kraju, ale także całej Europy. Taką odpowiedź wybrało aż 73 procent ankietowanych.

Tylko 23 procent ankietowanych twierdzi zaś, że Siły Zbrojne Ukrainy chronią wyłącznie narodu ukraińskiego.

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 15-17 kwietnia 2026 r. metodą CATI (Computer-Assited Telephone Interview). Wielkość próby: 100 respondentów. Reprezentatywność: próba jest reprezentatywna pod względem wieku, płci i rodzaju miejscowości (błąd - nie większy niż 3,1 proc. przy przedziale ufności 0,95).





