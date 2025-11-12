W skrócie Rosjanie intensyfikują atak na ukraiński Pokrowsk, wykorzystując kolumny pojazdów oraz rozmieszczając moździerze w mieście.

Sytuację obrońców komplikują gęste, jesienne mgły, które utrudniają działania wojsk ukraińskich i uniemożliwiają użycie dronów.

Równolegle Rosja przeprowadza ataki dronów na ukraińskie porty, a jednym z nich narusza granicę Rumunii, która przez złą pogodę nie mogła zareagować myśliwcami.

Rosyjskie siły z dużą intensywnością nacierają na Pokrowsk w obwodzie donieckim - donosi Ukraińska Prawda. Rosjanie wkraczają do miasta już nie tylko pieszo, ale też w kolumnach pojazdów. Dodatkowo rozmieszczają w mieście moździerze.

Wojna w Ukrainie. Walki o Pokrowsk. Zaskakujący sojusznik Rosjan

W mediach społecznościowych opublikowano nagranie wideo, na którym widać, jak Rosjanie wkraczają do miasta całą kolumną motocykli, pojazdów i pieszych. Kilka źródeł potwierdziło autentyczność nagrania dla Ukraińskiej Prawdy. Zostało ono nakręcone na południowych obrzeżach miasta, w pobliżu wsi Nowopawlówka i zjazdu w kierunku Sełydowa.

"Rosjanie są już na północ od linii kolejowych (centrum Pokrowska). Wróg umacnia zdobycze. Jednostki specjalne nie mogą temu zaradzić - wróg jest wszędzie. Codziennie główną drogą z Sełydowa do Pokrowska przerzucanych jest do 50 żołnierzy wroga" - powiedział w rozmowie z Ukraińską Prawdą jeden z żołnierzy walczących na froncie.

Według drugiego źródła w wojsku Rosjanie sprowadzili moździerze do Pokrowska i teraz będą niszczyć pozycje operatorów dronów. "Tymczasem próbują wkroczyć do Równego (wieś między Pokrowskiem a Myrnohradem) i nieustannie próbują dostać się do Myrnohradu. Poruszają się kolumnami - choć większość z nich jest niszczona - lub w małych grupach" - dodał żołnierz.

Co gorsza - Rosjanom sprzyja obecnie pogoda w Pokrowsku. Gęste, jesienne mgły utrudniają przeprowadzanie operacji przeciwko wrogom lub - jak w przypadku rozpoznania za pomocą dronów - całkowicie je uniemożliwiają.

Zdobycie Pokrowska stałoby się dla Moskwy dużym sukcesem propagandowym. Byłoby to bowiem pierwsze tak duże przejęte miasto od maja 2023 roku, kiedy Rosjanom udało się zdobyć Bachmut.

Atak Rosji na ukraińskie porty. Rumunia nie mogła poderwać myśliwców

Pogoda sprzyja w ostatnich dniach Rosjanom nie tylko na froncie.

W nocy z poniedziałku na wtorek Moskwa przypuściła ataki na ukraińskie porty. W ich wyniku jeden z dronów zbliżył się do granicy z Rumunią, a następnie ją przekroczył.

Obiekt spadł na ziemię ok. godz. 1 w gminie Grindu w okręgu Tulcza, około 5 km od granicy z Ukrainą.

Chociaż rumuńskie radary wykryły wcześniej aktywność grup bezzałogowców i zdecydowano o uruchomieniu systemów obrony powietrznej, to warunki pogodowe uniemożliwiły poderwanie myśliwców.

