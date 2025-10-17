W skrócie Ukraińska delegacja spotkała się z Donaldem Trumpem w Białym Domu, prezentując specjalne mapy z potencjalnymi celami w Rosji.

Mapy pokazują słabe punkty rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i gospodarki wojskowej, które mogą wpłynąć na zakończenie wojny.

Spotkanie miało na celu przekonanie amerykańskiego prezydenta do dostarczenia Ukrainie nowoczesnej broni.

O godzinie 19:28 czasu polskiego prezydent Wołodymyr Zełenski przybył do Białego Domu, gdzie przywitany został przez Donalda Trumpa.

Kilka minut później przywódcy, wraz ze swoimi współpracownikami zasiedli do stołu, gdzie rozpoczął się briefing prasowy.

Po serii wypowiedzi i odpowiedzi dziennikarza rozpoczęła się część zamknięta dla prasy, w trakcie której, jak mówił Donald Trump, omówiona zostanie wcześniejsza rozmowa telefoniczna amerykańskiego prezydenta z Władimirem Putinem.

Wojna w Ukrainie. Spotkanie Trump - Zełenski. Ukraińcy przywieźli specjalne mapy

Jak informuje ukraiński portal Suspilne, powołując się na jednego z członków delegacji, współpracownicy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przywieźli ze sobą przygotowane wcześniej mapy.

Na mapy naniesiono punkty, w które ukraińska armia mogłaby uderzyć np. z wykorzystaniem pocisków Tomahawk.

- Mapy pokazują słabe punkty rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i gospodarki wojskowej, które można wykorzystać, aby zmusić Putina do zakończenia wojny - powiedziało źródło.

Wraz z Zełenskim do Białego Domu przybyli: szef Biura Prezydenta Andrij Jermak, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umerow, minister energetyki Switłana Hrynczuk i ambasador Ukrainy w USA Olha Stafaniszyn.

Źródło Suspilne nie chciało jednak ujawnić, kto ze współpracowników ukraińskiego przywódcy był inicjatorem utworzenia mapy.

Podobne informacje opublikowała agencja Interfax-Ukraina, a redakcja Kyiv Post uchwyciła na zdjęciu pokazanym w mediach społecznościowych moment, w którym ukraińska delegacja ma wynosić plansze z wspomnianymi mapami z Białego Domu.

Jak przekazał rozmówca agencji, na mapach zaznaczone są bolesne punkty rosyjskiego przemysłu obronnego i gospodarki wojskowej, na które można nacisnąć, by zmusić Władimira Putina do zakończenia wojny.

