Niemiecka broń nie zdała testu na froncie. Kijów rezygnuje z zamówień

Drony uderzeniowe HX-2 niemieckiej firmy Helsing dotarły do Ukrainy w ubiegłym roku. Kijów przetestował działanie systemu na pierwszej linii frontu.

Założona w Berlinie w 2021 roku Helsing AI firma zajmuje się implementacją AI w sprzęcie wojskowym oraz optymalizacją produkcji. Przed rokiem zapowiadano, że zaledwie kilkuosobowa grupa żołnierzy będzie mogła koordynować roje dronów uderzeniowych zdolnych atakować cele na dystansie 100 kilometrów.

Jak się okazało, jedynie 25 proc. dronów HX-2 pomyślnie wystartowało podczas testów w 14. Pułku Sił Zbrojnych Ukrainy. Urządzenia te miały "problemy mechaniczne" oraz brakowało w nich niektórych komponentów sztucznej inteligencji.

Ukraina. Niemieckie drony HX-2 nie zdały egzaminu

Według źródeł Bloomberga drony firmy Helsing były zagłuszane w pobliżu linii frontu, co zakłócało komunikację z operatorami i zmniejszało skuteczność systemów. W rezultacie popyt na HX-2 wśród ukraińskich sił zbrojnych jest obecnie wstrzymany.

Niemiecka firma odrzuca zarzuty i podkreśla, że wyniki jej testów są "zachęcające".

"Skuteczność pierwszych lotów, oficjalnie udokumentowana, jest zachęcająca. Jesteśmy przekonani, że osiągi testowe HX-2 przełożą się również na wysoką skuteczność na polu walki, szczególnie w walce elektronicznej" - wskazano w oświadczeniu.

"W ciągu najbliższych kilku lat Europa prześcignie nawet Stany Zjednoczone pod względem wdrażania prawdziwych autonomicznych systemów sztucznej inteligencji" - powiedział Thorsten Reil, współdyrektor generalny firmy.

Wojna w Ukrainie. Niemiecka firma odpiera zarzuty

W 2024 roku Helsing podpisał umowę na dostawę 4 tys. dronów typu HF-1 i HX-2 do Ukrainy, z czego połowa została już dostarczona. Firma zapewnia, że jednostki ukraińskie aktywnie korzystają z dostarczonych dronów, a nowe zamówienia zostaną złożone po zrealizowaniu obecnego kontraktu.

Eksperci cytowani przez Bloomberg twierdzą, że problemy pojawiające się podczas testów są normalną częścią cyklu innowacji.

- Seria eksperymentalna i testowa ma umożliwić firmom testowanie swoich systemów w różnych warunkach - powiedziała rzeczniczka niemieckiego resortu obrony.

