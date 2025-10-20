W skrócie Rosnąca liczba Ukraińców uważa, że USA i Europa wywierają presję na zaakceptowanie niesprawiedliwego pokoju z Rosją.

Zaufanie Ukraińców do europejskich i amerykańskich sojuszników słabnie, a jednocześnie coraz częściej uważa się, że Zachód jest zmęczony wojną.

Mimo spadku zaufania, większość ankietowanych nie godzi się na największe ustępstwa wobec Rosji.

Badanie przeprowadził Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KIIS).

Na początku sierpnia 63 proc. ankietowanych Ukraińców postrzegało Europę jako wiarygodnego sojusznika. Na początku października odsetek ten spadł jednak do poziomu 58 proc.

Jednocześnie wzrósł odsetek osób uważających, że wsparcie Europy słabnie i wywiera presję na Ukrainę - z 27 proc. do 36 proc.

Ponadto odsetek osób uważających, że Stany Zjednoczone wywierają presję na Ukrainę, aby zawarła porozumienie pokojowe z Federacją Rosyjską, wzrósł z 38 proc. na początku sierpnia do 52 proc. w październiku.

Nowy sondaż: Ukraińcy uważają, że USA i Europa są zmęczone wojną

Na początku sierpnia 42 proc. respondentów oceniło politykę Waszyngtonu wobec Kijowa pozytywnie. W październiku mowa już o 38 proc. ankietowanych.

Sondaż przeprowadzono w dniach od 19 września do 5 października na losowej próbie 1008 pełnoletnich Ukraińców mieszkających w ojczyźnie.

Socjologowie stwierdzili, że Ukraińcy, którzy uważają, że Europa i Stany Zjednoczone są zmęczone wojną w Ukrainie, są bardziej skłonni zaakceptować ustępstwa terytorialne.

"Jednocześnie nawet wśród osób krytycznie nastawionych do polityki Europy i USA większość odrzuca najtrudniejsze żądania (takie jak oficjalne uznanie okupowanych terytoriów za część Rosji lub przekazanie terytoriów obecnie kontrolowanych przez Ukrainę Rosji)" - przekazali twórcy badania w komunikacie prasowym.

Spotkanie Zełenski-Trump. Prezydent USA o oddaniu Rosji części ziem

Prezydent USA Donald Trump zaprzeczył w niedzielę doniesieniom "Financial Times" i "Washington Post", jakoby nakłaniał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do przyjęcia rosyjskich żądań i oddania całego Donbasu.

Trump opowiedział się za wstrzymaniem walk na obecnej linii frontu.

Zapytany, co powinno stać się z Donbasem, Trump odparł, że powinien pozostać podzielony tak jak jest. - Myślę, że 78 proc. tego terytorium jest już zajęte przez Rosję.

- Zostawcie to tak, jak jest teraz. Mogą coś wynegocjować później - ocenił w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One.

Źródło: Unian, "Financial Times", "Washington Post"

