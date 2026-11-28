W skrócie Ukraińska armia przeprowadziła operację "Pułapka na Niedźwiedzie" w obwodzie charkowskim, odzyskując 15 miejscowości na obszarze blisko 200 kilometrów kwadratowych.

Rosyjskie wojska straciły w trakcie walk około 800 żołnierzy oraz 400 jednostek sprzętu po tym, jak ukraińskie siły przełamały rosyjską flankę.

Mychajło Drapaty wydał rozkaz przerzucenia w rejon walk 120. Samodzielnego Pułku Rozpoznawczego oraz 475. Samodzielnego Pułku Szturmowego KOD 9.2.

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O szczegółach operacji poinformowali dziennikarze telewizji TSN. Jak przypomniano, latem, rosyjskie wojsko utworzyło wyłom w ukraińskiej linii obronnej obwodu charkowskiego. Przebicie nastąpiło w pobliżu wsi Wilhuwatka.

Dzięki sprawnym działaniom rosyjskich jednostek, w okrążeniu znalazła się grupa blisko dwóch tysięcy ukraińskich żołnierzy.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony w codziennych raportach informowało o codziennym "zacieśnianiu okrążenia" i "zamykaniu kotła".

Wojna na Ukrainie. Rosjanie stracili "Niedźwiedzi Kącik"

Rosyjska operacja w obwodzie charkowskim określana była jako "Niedźwiedzi Kącik". Nazwy tej używał m.in. szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej gen. Gierasimow, który 16 października raportował Władimirowi Putinowi o całkowitej klęsce ukraińskich jednostek.

Plan został jednak złamany. Ukraiński naczelny dowódca Mychajło Drapaty wydał rozkaz przerzucenia w tej rejon nowych sił, w szczególności 120. Samodzielny Pułk Rozpoznawczy i 475. Samodzielny Pułk Szturmowy "KOD 9.2". Zadaniem żołnierzy było odcięcie przebicie się na prawej flance Rosjan i akcja przyniosła oczekiwany sukces.

W rezultacie Wilhuwatka i 14 innych miejscowości na obszarze blisko 200 kilometrów kwadratowych zostało odbitych z rąk Rosjan. Kremlowskie wojska poniosły dotkliwe straty. Z informacji podawanych przez dziennikarzy wynika, że mowa o wyeliminowaniu 800 żołnierzy i 400 jednostek sprzętu.



