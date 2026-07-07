Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Ukraińcy przejęli tajne dane wroga. Rosja zależna od jednego kraju

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Ukraiński wywiad wojskowy uzyskał dostęp do ogromnej liczby danych dotyczących produkcji nowoczesnego rosyjskiego sprzętu. Z przejętych raportów wynika, że Moskwa pozostaje zależna od chińskich komponentów. Ujawniono też, gdzie nieprzyjaciel prowadzi testy laserowej broni wymierzonej w drony.

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Rosyjska wyrzutnia Iskander z dwiema pionowymi rakietami balistycznymi na tle pasa startowego i lasu.
Rosyjska wyrzutnia pocisków IskanderContributorGetty Images

W skrócie

  • Ukraiński wywiad wojskowy zdobył rozległą bazę danych dotyczącą rosyjskiej produkcji zaawansowanej broni.
  • Z przejętych dokumentów wynika, że Rosja jest coraz bardziej zależna od chińskich komponentów używanych w przemyśle wojskowym.
  • Ukraińcy uzyskali także informacje o testach rosyjskiego laserowego systemu do zwalczania dronów oraz o łańcuchach dostaw i sposobach omijania zachodnich sankcji.
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O przejęciu danych rosyjskiego Instytutu Badawczego Polius poinformował w komunikacie opublikowanym na Telegramie ukraiński wywiad. "Chodzi o dziesiątki gigabajtów wewnętrznych dokumentów i informacji serwisowych pochodzących od zarządu i departamentów technicznych" - napisano.

"Baza danych przejęta przez oficerów wywiadu zawiera informacje o istniejących i przyszłych projektach wroga w dziedzinie produkcji precyzyjnej broni oraz modernizacji pocisków i dronów, w tym wykorzystania zagranicznych komponentów, których Rosja używa w ludobójczej wojnie przeciwko Ukrainie" - czytamy.

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Z przejętych dokumentów wynika, że rosyjski przemysł wojskowy jest w coraz większym stopniu zależny od komponentów z Chin. Rosjanie wykorzystują m.in. chińskie przyrządy optyczne, niezbędne do produkcji pocisków Iskander czy żyroskopy laserowe produkowane przez Instytut Badawczy Systemów Nawigacyjnych Tianjin.

Z kolei sam Instytut Badawczy Polius ma pracować nad rosyjskim laserowym systemem do zwalczania dronów. "Dokumenty pokazują, że agresor rozpoczął testy eksperymentalnych próbek systemu laserowego w obwodzie briańskim" - przekazał ukraiński wywiad.

Poza informacjami dotyczącymi projektów zbrojeniowych Ukraińcy zdobyli również informacje na temat łańcuchów dostaw komponentów i sposobów omijania zachodnich sankcji.

Ukraiński wywiad uzyskał też dane rosyjskich inżynierów i ekspertów zaangażowanych w produkcję nowych rodzajów broni.

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