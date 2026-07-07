W skrócie Ukraiński wywiad wojskowy zdobył rozległą bazę danych dotyczącą rosyjskiej produkcji zaawansowanej broni.

Z przejętych dokumentów wynika, że Rosja jest coraz bardziej zależna od chińskich komponentów używanych w przemyśle wojskowym.

Ukraińcy uzyskali także informacje o testach rosyjskiego laserowego systemu do zwalczania dronów oraz o łańcuchach dostaw i sposobach omijania zachodnich sankcji.

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O przejęciu danych rosyjskiego Instytutu Badawczego Polius poinformował w komunikacie opublikowanym na Telegramie ukraiński wywiad. "Chodzi o dziesiątki gigabajtów wewnętrznych dokumentów i informacji serwisowych pochodzących od zarządu i departamentów technicznych" - napisano.

"Baza danych przejęta przez oficerów wywiadu zawiera informacje o istniejących i przyszłych projektach wroga w dziedzinie produkcji precyzyjnej broni oraz modernizacji pocisków i dronów, w tym wykorzystania zagranicznych komponentów, których Rosja używa w ludobójczej wojnie przeciwko Ukrainie" - czytamy.

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Z przejętych dokumentów wynika, że rosyjski przemysł wojskowy jest w coraz większym stopniu zależny od komponentów z Chin. Rosjanie wykorzystują m.in. chińskie przyrządy optyczne, niezbędne do produkcji pocisków Iskander czy żyroskopy laserowe produkowane przez Instytut Badawczy Systemów Nawigacyjnych Tianjin.

Z kolei sam Instytut Badawczy Polius ma pracować nad rosyjskim laserowym systemem do zwalczania dronów. "Dokumenty pokazują, że agresor rozpoczął testy eksperymentalnych próbek systemu laserowego w obwodzie briańskim" - przekazał ukraiński wywiad.

Poza informacjami dotyczącymi projektów zbrojeniowych Ukraińcy zdobyli również informacje na temat łańcuchów dostaw komponentów i sposobów omijania zachodnich sankcji.

Ukraiński wywiad uzyskał też dane rosyjskich inżynierów i ekspertów zaangażowanych w produkcję nowych rodzajów broni.





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