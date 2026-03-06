W skrócie DeepStateMAP podaje, że Ukraina odzyskała 79 km² terytorium na styku obwodów zaporoskiego i dniepropietrowskiego.

Łączny obszar, gdzie wojsko ukraińskie jest obecne lub prowadzi walki, to około 200 km².

Rosjanie prowadzą działania szturmowe w rejonie Hulajpola i weszli do Hulajpola oraz miejscowości Hryszyne.

Portal DeepStateMAP opublikował najnowszą analizę sytuacji na froncie wojny w Ukrainie. Wynika z niej, że realne postępy Ukraińców na froncie, na styku obwodów zaporoskiego i dniepropietrowskiego, wynoszą 79 kilometrów kwadratowych odbitego terytorium.

Wojna w Ukrainie. Jak wygląda sytuacja na linii frontu?

Jeżeli weźmiemy pod uwagę także obszary, na których ukraińskie wojsko jest mocno obecne, ale wciąż toczy intensywne walki z armią Rosji, szacunkowy obszar odzyskanych ziem wzrasta do ok. 200 kilometrów kwadratowych.

Liczba ta jest sporo niższa, niż wynosiły szacunki niektórych ukraińskich polityków, m.in. prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który mówił o wyzwoleniu 460 kilometrów kwadratowych. Pozostaje jednak świadectwem znaczącego postępu sił Ukrainy.

Analitycy portalu podkreślają jednak, że wciąż jest za wcześnie, aby mówić o pełnym przejęciu kontroli nad tymi obszarami. Na tyłach ukraińskich wojsk wciąż działają pojedyncze oddziały sił Rosji.

Rosja - Ukraina. Rosjanie z postępami w Hulajpolu

Jednocześnie Deep State Map zaznacza, że obwody zaporoski i dniepropietrowski to jedyny obszar, na którym Ukraina przeszła do kontrofensywy. Inaczej sytuacja wygląda w innych częściach frontu.

"W rejonie Hulajpola wróg ma większą inicjatywę, prowadząc ciągłe działania szturmowe z wykorzystaniem piechoty, niekiedy z pomocą wojsk pancernych" - zauważają analitycy.

W odrębnym komunikacie poinformowano, że Rosjanom udało się wejść do samego Hulajpola, a także do położonej w okolicach Pokrowska miejscowości Hryszyne. O zajęciu tego strategicznego miasta pod koniec lutego informował w swojej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

