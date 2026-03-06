Wojna w Ukrainie
Ukraińcy przejęli inicjatywę na ważnym odcinku. Rosja jednak nie odpuszcza

Dorota Hilger

Ukrainie udało się w ostatnim czasie odbić ok. 80 kilometrów kwadratowych okupowanego przez Rosję terytorium - wynika z najnowszej analizy portalu DeepStateMAP. Jeżeli wziąć pod uwagę obszary, na których wciąż toczy się walka, liczba ta wzrasta do ok. 200. Jednocześnie także Rosjanie mogą pochwalić się sukcesami.

Mapa przedstawiająca postępy na linii frontu wojny w Ukrainie oraz ukraiński czołg.
Wojna na Ukrainie. Ukraińcy odzyskali terytorium, ale Rosja też ma sukcesyDeep State Map / Anadolu / ContributorGetty Images

W skrócie

  • DeepStateMAP podaje, że Ukraina odzyskała 79 km² terytorium na styku obwodów zaporoskiego i dniepropietrowskiego.
  • Łączny obszar, gdzie wojsko ukraińskie jest obecne lub prowadzi walki, to około 200 km².
  • Rosjanie prowadzą działania szturmowe w rejonie Hulajpola i weszli do Hulajpola oraz miejscowości Hryszyne.
Portal DeepStateMAP opublikował najnowszą analizę sytuacji na froncie wojny w Ukrainie. Wynika z niej, że realne postępy Ukraińców na froncie, na styku obwodów zaporoskiego i dniepropietrowskiego, wynoszą 79 kilometrów kwadratowych odbitego terytorium.

Wojna w Ukrainie. Jak wygląda sytuacja na linii frontu?

Jeżeli weźmiemy pod uwagę także obszary, na których ukraińskie wojsko jest mocno obecne, ale wciąż toczy intensywne walki z armią Rosji, szacunkowy obszar odzyskanych ziem wzrasta do ok. 200 kilometrów kwadratowych.

Liczba ta jest sporo niższa, niż wynosiły szacunki niektórych ukraińskich polityków, m.in. prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który mówił o wyzwoleniu 460 kilometrów kwadratowych. Pozostaje jednak świadectwem znaczącego postępu sił Ukrainy. 

    Analitycy portalu podkreślają jednak, że wciąż jest za wcześnie, aby mówić o pełnym przejęciu kontroli nad tymi obszarami. Na tyłach ukraińskich wojsk wciąż działają pojedyncze oddziały sił Rosji.

    Rosja - Ukraina. Rosjanie z postępami w Hulajpolu

    Jednocześnie Deep State Map zaznacza, że obwody zaporoski i dniepropietrowski to jedyny obszar, na którym Ukraina przeszła do kontrofensywy. Inaczej sytuacja wygląda w innych częściach frontu.

    "W rejonie Hulajpola wróg ma większą inicjatywę, prowadząc ciągłe działania szturmowe z wykorzystaniem piechoty, niekiedy z pomocą wojsk pancernych" - zauważają analitycy.

    W odrębnym komunikacie poinformowano, że Rosjanom udało się wejść do samego Hulajpola, a także do położonej w okolicach Pokrowska miejscowości Hryszyne. O zajęciu tego strategicznego miasta pod koniec lutego informował w swojej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

