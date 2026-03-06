Ukraińcy przejęli inicjatywę na ważnym odcinku. Rosja jednak nie odpuszcza
Ukrainie udało się w ostatnim czasie odbić ok. 80 kilometrów kwadratowych okupowanego przez Rosję terytorium - wynika z najnowszej analizy portalu DeepStateMAP. Jeżeli wziąć pod uwagę obszary, na których wciąż toczy się walka, liczba ta wzrasta do ok. 200. Jednocześnie także Rosjanie mogą pochwalić się sukcesami.
W skrócie
- DeepStateMAP podaje, że Ukraina odzyskała 79 km² terytorium na styku obwodów zaporoskiego i dniepropietrowskiego.
- Łączny obszar, gdzie wojsko ukraińskie jest obecne lub prowadzi walki, to około 200 km².
- Rosjanie prowadzą działania szturmowe w rejonie Hulajpola i weszli do Hulajpola oraz miejscowości Hryszyne.
Portal DeepStateMAP opublikował najnowszą analizę sytuacji na froncie wojny w Ukrainie. Wynika z niej, że realne postępy Ukraińców na froncie, na styku obwodów zaporoskiego i dniepropietrowskiego, wynoszą 79 kilometrów kwadratowych odbitego terytorium.
Wojna w Ukrainie. Jak wygląda sytuacja na linii frontu?
Jeżeli weźmiemy pod uwagę także obszary, na których ukraińskie wojsko jest mocno obecne, ale wciąż toczy intensywne walki z armią Rosji, szacunkowy obszar odzyskanych ziem wzrasta do ok. 200 kilometrów kwadratowych.
Liczba ta jest sporo niższa, niż wynosiły szacunki niektórych ukraińskich polityków, m.in. prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który mówił o wyzwoleniu 460 kilometrów kwadratowych. Pozostaje jednak świadectwem znaczącego postępu sił Ukrainy.
Analitycy portalu podkreślają jednak, że wciąż jest za wcześnie, aby mówić o pełnym przejęciu kontroli nad tymi obszarami. Na tyłach ukraińskich wojsk wciąż działają pojedyncze oddziały sił Rosji.
Rosja - Ukraina. Rosjanie z postępami w Hulajpolu
Jednocześnie Deep State Map zaznacza, że obwody zaporoski i dniepropietrowski to jedyny obszar, na którym Ukraina przeszła do kontrofensywy. Inaczej sytuacja wygląda w innych częściach frontu.
"W rejonie Hulajpola wróg ma większą inicjatywę, prowadząc ciągłe działania szturmowe z wykorzystaniem piechoty, niekiedy z pomocą wojsk pancernych" - zauważają analitycy.
W odrębnym komunikacie poinformowano, że Rosjanom udało się wejść do samego Hulajpola, a także do położonej w okolicach Pokrowska miejscowości Hryszyne. O zajęciu tego strategicznego miasta pod koniec lutego informował w swojej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).