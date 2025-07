Według ukraińskiego prawa mężczyźni w wieku poborowym (od 18 do 60 lat) nie mogą opuszczać Ukrainy bez specjalnego zezwolenia i muszą bronić kraju, jeśli zostaną powołani. Obecnie powoływani są mężczyźni już w wieku 25 lat.

Jednak każdy, kto uchyla się od służby wojskowej, opuszczając kraj nielegalnie, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. W poufnym dokumencie, do którego dotarł "Bild", czytamy: "Ukraińska straż graniczna ma surowe instrukcje, aby nie zezwalać poborowym na opuszczanie kraju , a nawet najmniejsze naruszenie tych zasad będzie skutkować karą przeniesienia na front wschodni".

"Zasada jest taka, że kierowcy ciężarówek wnoszą znaczący wkład w obronę przed rosyjską agresją poprzez swoje operacje transportowe, przewożąc na przykład towary o znaczeniu krytycznym (broń, leki itp.) z zagranicy do Ukrainy" - podaje "Bild".

Jak wynika z raportu, przeprowadzona później analiza tych "dokumentów" wykazała, że "na odwrocie dopisano upoważnienia do kierowania pojazdami kategorii C (samochody ciężarowe)" - zostały one sfałszowane.