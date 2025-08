Według brytyjskiego "The Independent" Siły Zbrojne Ukrainy koncentrują swoje wysiłki na stworzenie potężnego pocisku , który dorówna swoją siłą rosyjskim pociskom balistycznym i manewrującym.

Obecnie Ukraina samodzielnie produkuje m.in. pocisk manewrujący R-360 Neptun z głowicą bojową o masie 150 kilogramów . Mimo ostatnich modyfikacji, dotyczących poprawy jego zasięgu, ładunki, które przenosi, stanowią tylko ułamek tego, co przenoszą rosyjskie pociski .

Media donoszą, że jest to hybryda dronów dalekiego zasięgu oraz pocisków manewrujących, które są napędzane silnikiem turboodrzutowym. Jego największymi atutami jest daleki zasięg do 800 kilometrów oraz głowica bojowa, która może pomieścić od 50 do 100 kilogramów ładunków wybuchowych.