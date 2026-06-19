W skrócie Zdecydowana większość Ukraińców, według Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, uważa wolność państwa za istotniejszą od własnego dobrostanu.

W badaniu 48 proc. respondentów wskazało integralność terytorialną Ukrainy jako priorytet, natomiast 59 proc. za najważniejszą uznało suwerenność kraju.

Porównanie wyników sondaży z lat 2020 i 2023 pokazuje, że odsetek Ukraińców stawiających suwerenność państwa ponad dobrostan osobisty utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

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Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KIIS) zadał Ukraińcom dwa pytania. W pierwszym mieli wskazać, czy ważniejszy jest dla nich dobrostan osobisty, czy utrzymanie wszystkich terytoriów Ukrainy.

48 proc. ankietowanych wskazało integralność terytorialną jako priorytet, podczas gdy 40 proc. wybrało dobro własne. Pozostałe osoby nie były w stanie wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

W drugim pytaniu autorzy badania zestawili dobrostan z niezależnością Ukrainy. Za suwerennością kraju było 59 proc. Ukraińców, za dobrostanem 29 proc. a pozostali nie pozostali niezdecydowani.

Ukraina. Sondaż preferencji: Wolność kraju na pierwszym miejscu

Socjolodzy przenalizowali wyniki sondażu, z których wynika, że młodzi ludzie częściej niż osoby starsze deklarują gotowość poświęcenia państwa dla własnej wygody.

"29 proc. osób uważających dobrostan za ważniejszy to bardzo znaczący odsetek obywateli (a szczególnie niepokojąca jest powszechność takich poglądów wśród młodszych Ukraińców)" - zauważyli.

Według autorów badania taka postawa działa na niekorzyść Ukrainy. Przejawia się m.in. w naciskach części obywateli, aby zakończyć wojnę z Rosją jak najszybciej, nawet na niekorzystnych dla Ukraińców warunkach.

Inne z badań instytutu, którego wyniki również ukazały się w czerwcu, wykazało, że 61 proc. pytanych jest w stanie poprzeć koniec wojny z Rosją, ale tylko jeśli wojska sojusznicze zostaną rozmieszczone blisko frontu w celu monitorowania granicy. Natomiast jeśli Ukraina miałaby nie otrzymać żadnych gwarancji bezpieczeństwa 61 proc. ankietowanych sprzeciwiałaby się takiemu porozumieniu pokojowemu.

Wojna z Rosją. Jak zmieniły się nastroje Ukraińców?

Jak podaje agencja Unian, pierwsze takie badanie KIIS przeprowadził w 2020 roku. Wówczas suwerenność państwa ponad własny dobrostan stawiało 52 proc. ankietowanych, w porównaniu z 33 proc. osób o przeciwnych poglądach.

Drugi sondaż przygotowano w 2023 roku, już po wybuchu pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Nastroje nie zmieniły się znacząco - 53 proc. wybrało wolność kraju, a 34 proc. dobrostan osobisty.

Źródło: Unian





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