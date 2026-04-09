Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował w mediach społecznościowych raport z frontu, w którym ujawnił najważniejsze aspekty obecnych działań frontowych ukraińskiej armii.

Generał Syrski przyznał, że kluczowe dla powstrzymywania Rosjan są obecnie jednostki dronowe, które "zadają przeciwnikowi największe i najskuteczniejsze obrażenia".

"Od grudnia 2025 roku, przez cztery miesiące z rzędu, nasze jednostki bezzałogowe neutralizowały więcej siły żywej przeciwnika niż wróg rekrutował w swoje szeregi (…) W marcu, w porównaniu z lutym, wskaźnik strat w sile żywej przeciwnika spowodowanych przez nasze jednostki bezzałogowe wzrósł o 29 proc." - przekazał wojskowy.

Wojna w Ukrainie. Generał Syrski o atakach w głębi Rosji

W dalszej części raportu naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy zwrócił uwagę na wzrost skuteczności ostrzałów tzw. "Middle Strike".

"Prawie 350 uderzeń zostało wykonanych na głębokość operacyjną (30-120 km). Trafiono 143 wrogie obiekty logistyczne i magazyny, 52 stanowiska dowodzenia armii rosyjskiej, 20 wrogich obiektów naftowych i energetycznych. To kompleksowy wynik pracy krajowych producentów bezzałogowych systemów powietrznych, rozwoju umiejętności operatorów oraz podjętych przez nas decyzji organizacyjnych" - czytamy w raporcie.

W komunikacie Ołeksandr Syrski podkreślił, że to właśnie tego typu działania okazują się najskuteczniejszą metodą w powstrzymywaniu ofensywnych manewrów Rosjan.

Chwilę wcześniej generał informował, że w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińska armia odzyskała kontrolę nad terytorium o powierzchni 480 km kw w dwóch obwodach kraju. W trakcie walk, które odbywały się w tym czasie, straty Rosjan wyniosły 1040 żołnierzy.

