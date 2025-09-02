W skrócie Nowe przepisy pozwalające młodym Ukraińcom opuszczać kraj wzmacniają wewnętrzne podziały społeczne.

Młodzi mężczyźni korzystający z prawa wyjazdu spotykają się z niezrozumieniem i krytyką ze strony rodaków.

Wojna pogłębia zarówno rodzinne, jak i społeczne konflikty, a emigracja stawia młodych przed trudnymi wyborami.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W ubiegły wtorek ukraiński rząd zmienił zasady przekraczania granicy państwowej w stanie wojennym. Nowe przepisy pozwalają mężczyznom w wieku 18-22 lata swobodnie opuszczać terytorium Ukrainy. Wcześniej Ukraińcy w wieku 18-60 lat nie mieli takiej możliwości.

"Celem tego kroku jest przede wszystkim zapewnienie młodym Ukraińcom większych możliwości nauki, staży i legalnego zatrudnienia za granicą, aby zdobyte doświadczenie mogli później wykorzystać dla rozwoju Ukrainy" - wyjaśnił szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko. Ma to również położyć kres rozłące. "Chcemy, aby Ukraińcy w jak największym stopniu utrzymywali więzi z Ukrainą" - pisała z kolei premier Julia Swyrydenko.

Część z tych, którzy decydują się od razu skorzystać z nowego prawa, dzieli się radością z wyjazdu w mediach społecznościowych. Nie wszystkim się to podoba. "Chłopcy w wieku 18-22 lat odchodzą. Mężczyźni w wieku 18-22 lat zostają" - brzmi jeden z komentarzy pod zdjęciem Ukraińca, który pochwalił się w sieci wizytą w Polsce.

Inny internauta pyta go: "Dokąd wy wszyscy tak właściwie zmierzacie? Czy ktoś tam na was czeka? Czy ktoś obiecuje zapłacić za edukację? Albo zapewnić pracę? Jakie macie plany związane z życiem za granicą?".

Odpowiedź jest bardzo złożona.

Ukraińcy w Polsce. "Czego mogę chcieć więcej?"

- Wydaje mi się, że nigdy nie wrócę do Ukrainy - mówi 19-letni Oleh*. Do Polski przyjechał z mamą i młodszym rodzeństwem ponad trzy lata temu, po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. - Jednego dnia szedłem do szkoły, martwiłem się sprawdzianem, a na drugi byłem już w Polsce - wspomina. Nie wierzył, że zostanie tu na dłużej. - Ja też w to nie wierzyłam, jak w całą tę wojnę. Oleh przeżył to chyba najmocniej z nas, płakał - opowiada jego mama, Kateryna.

Na wyjazd do Polski spakowała tylko kilka rzeczy dla dzieci. Najpierw zatrzymali się u kuzynki, potem dołączyli do przyjaciółek Kateryny w innej części kraju. Oleh nie ukrywa, że na początku się bał. Nowi ludzie, bariera językowa, niepewna przyszłość, tęsknota. Jednak szybko pokazał, na co go stać. W obcym kraju, w obcym języku odnosił jedne z najlepszych wyników w nauce. Dziś mówi stanowczo: Mam tu szkołę i pracę, czego mogę chcieć więcej?

Kateryna szybko znalazła w Polsce zatrudnienie. Spotkała tu ludzi, których traktuje dziś jak rodzinę. Otoczyli ją i jej dzieci wsparciem i pomocą, motywowali do nauki języka. W pewnej chwili Ukrainka pracowała w kilku miejscach na raz, w międzyczasie pomagając innym uchodźcom. Do pewnego momentu odwiedzał ich jej mąż, lecz kiedy Oleh osiągnął pełnoletność, mężczyzna formalnie przestał być ojcem trójki dzieci. 18. urodziny syna odebrały mu możliwość pełnoprawnego przyjazdu do Polski, dla Oleha oznaczały zaś możliwość przekroczenia granicy tylko w jedną stronę.

Wojna w Ukrainie. "Nie chcę takiego losu dla mojego dziecka"

- Jako matka nie chcę, żeby tu przyjeżdżał - mówi dziś Kateryna, rozmawiając ze mną już z zachodniej Ukrainy. Tego lata podjęła trudną decyzję o powrocie. - Dzieci tęskniły: za domem, za ojcem, więc są szczęśliwe. Ja na razie nie umiem się odnaleźć - przyznaje. W poniedziałek odprowadziła dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego. Uroczystość zakłócił alarm przeciwlotniczy. - Na nikim nie zrobiło to wrażenia, dzieci występowały dalej, a moja córka pobladła z przerażenia. Mnie też szybciej biło serce, nie jesteśmy do tego przyzwyczajone - opowiada.

Podobnie jest nocami, gdy dzieci przybiegają do jej łóżka na dźwięk syren. Jej stare życie w Ukrainie przestało istnieć, a obraz tego, jak wojna zmieniła mężczyzn, utwierdził Katerynę w przekonaniu, że Oleh podjął słuszną decyzję.

- Mój sąsiad był na wojnie, wrócił do domu po szpitalu. Nie wiemy, co przeżył i nie pytamy, ale psychicznie jest wrakiem człowieka - mówi. Jest przerażona, gdy słyszy, że tacy jak on chowają w domach broń.

- Może nie powinnam tego mówić, ale nie ufam nowemu prawu. Dziś wygląda tak, jutro może się zmienić. Co jeśli Oleh tu przyjedzie i zamiast wrócić do szkoły w Polsce, trafi do wojska? Tylko w naszej okolicy dwóch chłopców w jego wieku zginęło na froncie. Nie chcę takiego losu dla mojego dziecka - wyznaje.

Martwi ją jeszcze jedna zmiana, jaką zaobserwowała. - Nie uczę dzieci nienawiści, nawet do Rosjan. Powtarzam im, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Ale odkąd wróciliśmy do Ukrainy, same mówią, że ich nienawidzą. Nie chciałam, by rodziły się w nich takie uczucia - dodaje.

Ukraina w cieniu podziałów. "Gdybym wrócił, nie miałbym do kogo się odezwać"

W oczach Kateryny Ukraińcy są dziś podzieleni, jak nigdy dotąd, a wojenna trauma tylko napędza wzajemne niezrozumienie. Ci, którzy zostali, nie rozumieją tych, którzy wyjechali. Mimo to sporo osób korzysta dziś z nowego prawa. - Wielu mężczyzn opuściło teraz kraj. Czy na stałe? Nie wiem, nie sądzę, bo na taki wyjazd trzeba mieć plan i sporo pieniędzy. Dla młodych to nowe prawo jest jak przepustka z więzienia. Pojechali, bo wreszcie mogą, ale myślę, że wrócą, bo tu wciąż jest wiara, że wojna się zaraz skończy - mówi.

Wie, że także jej syn jest w oczach niektórych rodaków napiętnowany. Mimo że wyjechał jeszcze jako dziecko. - Oleh nie ma dziś kontaktu z kolegami ze szkoły w Ukrainie, choć byli blisko. Mówi mi: Mamo, gdybym wrócił, nie miałbym do kogo się odezwać, bo wyrzucają mi, że uciekłem od wojny - wspomina Kateryna. Boi się, że podobne wykluczenie prędzej czy później dotknie także jej młodszego syna.

Ale to niejedyny podział. Nawet między wschodem a zachodem kraju da odczuć się napięcia. - Wschód jest pod mocnym wpływem rosyjskiej propagandy, choćby przez telewizję. Oni wierzą, że to my, tu na Zachodzie, jesteśmy ich wrogami. Pamiętam, jak spotkałam na granicy dziewczynę ze Wschodu. Była przerażona, jadąc po coś do Lwowa. Mówiła, że jak zobaczą jej tablice rejestracyjne, to ją zabiją - opowiada Kateryna. - Boję się, co może się stać, gdyby między Ukraińcami wybuchł wewnętrzny konflikt - przyznaje Kateryna.

Ukraińscy żołnierze krytyczni wobec prawa. "Broń nie walczy sama, walczą ludzie"

Jeszcze inne spojrzenie na sytuację w kraju, w tym na nowe prawo, mają żołnierze. - Nie da się wskazać, co jest lepsze: zezwolenie czy zakaz opuszczania kraju przez chłopców w wieku 18-22 lat - mówi w rozmowie z Interią Oleksandr Worobej, oficer Sił Zbrojnych Ukrainy. - Toczymy z Rosją wojnę o przetrwanie. Moskwa chce, aby Ukraina i Ukraińcy przestali istnieć, więc nie ma tu miejsca na półśrodki. Musimy zapewnić armii niezbędną liczbę żołnierzy, ponieważ broń nie walczy sama, walczą ludzie - podkreśla.

Żołnierz przypomina, że "wszyscy ochotnicy, którzy chcieli walczyć, walczą już od dawna". - Ale wojna trwa już prawie cztery lata i tych ludzi jest za mało. A ponieważ końca wojny nie widać, sprawiedliwe byłoby ustalenie, że wszyscy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat muszą służyć w armii, ale przez ograniczony czas. Na przykład system pół roku w armii, pół roku w domu lub rok w armii, rok w domu, pozwoliłby zarówno bronić kraju, jak i zajmować się sprawami osobistymi - ocenia.

- Uważam że każdy, kto chce lub czuje, że musi wyjechać ze swojego kraju, powinien mieć do tego prawo - ocenia z kolei Oleh. Sam nie zmienił zdania co do powrotu do Ukrainy nawet teraz, gdy cała jego rodzina jest tam z powrotem razem. - W Polsce najbardziej pozytywnie zaskoczyli mnie ludzie. Wiem, że jest mnóstwo osób, które nas nie lubią. Ja na szczęście ich nie spotkałem - skwitował.

*imiona bohaterów zostały zmienione.

Zawisza w ''Graffiti'' o nakładach na ochronę zdrowia w budżecie na 2026 rok: Pogłębianie się kryzysu, który mamy już dzisiaj Polsat News Polsat News