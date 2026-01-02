W skrócie Ukraińska agencja wywiadu HUR przeprowadziła operację dezinformacyjną wymierzoną w rosyjskie służby, przekonując je o śmierci Denisa Kapustina, dowódcy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego.

Zmanipulowane nagranie pokazało rzekomy atak na Kapustina, dzięki czemu Rosjanie wypłacili pół miliona dolarów nagrody.

Zdobyte przez Ukraińców środki mają wzmocnić potencjał bojowy ukraińskiego wywiadu.

Ukraińska agencja wywiadu wojskowego HUR opublikowała w piątek nagranie wideo i ujawniła kulisy specjalnej operacji dezinformacyjnej wymierzonej w rosyjskie służby wywiadowcze.

Celem akcji było przekonanie Kremla, że dowódca Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDK) Denis Kapustin zginął, co pozwoliło Ukraińcom odebrać wyznaczoną przez Rosjan nagrodę w wysokości 500 tys. dolarów.

Ukraińcy oszukali Rosjan. Zwrot w sprawie zabójstwa Denisa Kapustina

Śmierć Kapustina miała rzekomo nastąpić 27 grudnia podczas misji bojowej w obwodzie zaporoskim. Informacja ta została rozpowszechniona wraz z nagraniem przedstawiającym bezpośrednie uderzenie drona w minibus, do którego chwilę wcześniej miał wsiąść dowódca RDK. Kolejne ujęcia pokazywały pojazd stojący w płomieniach, co miało potwierdzać skuteczność ataku.

1 stycznia HUR ujawnił jednak, że Denis Kapustin żyje, a doniesienia o jego śmierci były elementem "złożonej operacji specjalnej", mającej na celu wprowadzenie w błąd rosyjskich służb, które wcześniej zleciły jego likwidację.

Jak podała agencja, do uwiarygodnienia legendy przygotowano materiał wideo z użyciem dwóch dronów uderzeniowych.

"Nagranie warte pół miliona dolarów" - skomentowała publikację telewizja Biełsat.

Według HUR rosyjskie służby wywiadowcze uwierzyły w autentyczność materiału i wypłaciły nagrodę. Zdobyte w ten sposób środki mają "znacząco zwiększyć zdolności bojowe" jednostek specjalnych ukraińskiego wywiadu.

Moskwa zleciła zabójstwo Denisa Kapustina. Rosjanin walczył po stronie Ukrainy

Denis Kapustin, znany także pod pseudonimem "Biały Reks", jest dowódcą Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego - formacji złożonej z rosyjskich ochotników walczących po stronie Ukrainy od 2014 roku.

RDK zasłynęła m.in. z transgranicznych rajdów na terytorium Rosji, przeprowadzonych w obwodach biełgorodzkim i kurskim w latach 2023-2024.

Operacje te realizowano we współpracy z innymi antykremlowskimi rosyjskimi formacjami, takimi jak Legion "Wolność Rosji" oraz Batalion Syberyjski, powiązanymi z ukraińskimi siłami obrony i bezpieczeństwa.

