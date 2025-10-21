Ukraińcy "oczyszczają" drogę dla swoich dronów. Trafili prosto w cel

W skrócie Ukraińska Służba Bezpieczeństwa zniszczyła dwa rosyjskie samoloty na okupowanych terenach.

Samoloty te służyły do przechwytywania ukraińskich dronów dalekiego zasięgu.

SBU podkreśla, że kontynuuje działania mające na celu oczyszczenie szlaków dla dronów i zapowiada dalsze ataki na okupantów.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała we wtorek o zniszczeniu na terytoriach okupowanych przez Rosję dwóch lekkich samolotów, służących do przechwytywania ukraińskich dronów dalekiego zasięgu.

Rosyjskie maszyny zostały zlikwidowane przez żołnierzy sił specjalnych z Centrum Operacji Specjalnych A Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na okupowanym terytorium.

"Tym razem nasi specjaliści 'odminusowali' dwa lekkie samoloty, które okupanci rozmieszczali na lotniskach i wykorzystywali do zestrzeliwania ukraińskich dronów dalekiego zasięgu" - przekazano w komunikacie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy zestrzelili dwa rosyjskie samoloty

SBU poinformowała, że pracuje nad "oczyszczaniem" dróg dla dronów dalekiego zasięgu, z pomocą których atakowane są cele w głębi Rosji.

"Służba Bezpieczeństwa Ukrainy nadal uderza w okupantów wszystkimi dostępnymi środkami. Sprawiedliwie odpowiedzą za każdą zbrodnię!" - ostrzegła ukraińska służba.

