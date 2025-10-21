Ukraińcy "oczyszczają" drogę dla swoich dronów. Trafili prosto w cel
Żołnierze sił specjalnych Ukrainy zestrzelili dwa rosyjskie samoloty, które służyły do likwidacji ukraińskich dronów dalekiego zasięgu zmierzających w głąb Rosji. "Uderzamy w w okupantów wszystkimi dostępnymi środkami. Sprawiedliwie odpowiedzą za każdą zbrodnię" - przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.
W skrócie
- Ukraińska Służba Bezpieczeństwa zniszczyła dwa rosyjskie samoloty na okupowanych terenach.
- Samoloty te służyły do przechwytywania ukraińskich dronów dalekiego zasięgu.
- SBU podkreśla, że kontynuuje działania mające na celu oczyszczenie szlaków dla dronów i zapowiada dalsze ataki na okupantów.
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała we wtorek o zniszczeniu na terytoriach okupowanych przez Rosję dwóch lekkich samolotów, służących do przechwytywania ukraińskich dronów dalekiego zasięgu.
Rosyjskie maszyny zostały zlikwidowane przez żołnierzy sił specjalnych z Centrum Operacji Specjalnych A Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na okupowanym terytorium.
"Tym razem nasi specjaliści 'odminusowali' dwa lekkie samoloty, które okupanci rozmieszczali na lotniskach i wykorzystywali do zestrzeliwania ukraińskich dronów dalekiego zasięgu" - przekazano w komunikacie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
Wojna w Ukrainie. Ukraińcy zestrzelili dwa rosyjskie samoloty
SBU poinformowała, że pracuje nad "oczyszczaniem" dróg dla dronów dalekiego zasięgu, z pomocą których atakowane są cele w głębi Rosji.
"Służba Bezpieczeństwa Ukrainy nadal uderza w okupantów wszystkimi dostępnymi środkami. Sprawiedliwie odpowiedzą za każdą zbrodnię!" - ostrzegła ukraińska służba.