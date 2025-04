Ukraińcy niemalże jednym głosem. Dramatyczne wyniki Trumpa w sondażu

Wołodymyr Zełenski nawołuje do sprawiedliwego pokoju bez nagród dla Putina.

Z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Nowa Europa, którego wyniki przytacza Europejska Prawda, wynika, że w połowie kwietnia brak zaufania do Donalda Trumpa deklarowało 89 proc. Ukraińców.

To prawie dwa razy więcej osób niż w takim samym sondażu w listopadzie 2024 roku. Wówczas zaufaniem amerykańskiego przywódcy nie darzyło 47,2 proc. ukraińskich respondentów.

Badanie przeprowadzono przez INFO SAPIENS LLC na zlecenie New Europe Center w okresie od 10 kwietnia do 24 kwietnia 2025 roku. W ankiecie udział wzięło tysiąc respondentów. Badanie nie zostało przeprowadzone na terenach czasowo okupowanych przez Rosję.

Niekorzystne dla Donalda Trumpa wyniki sondażu to najprawdopodobniej efekt jego polityki wobec Moskwy. Trump co prawda skrytykował ostatnie rosyjskie bombardowania w Ukrainie, ale jednocześnie ograniczył się tylko do stwierdzenia, że jest "rozczarowany" oraz kolejny raz zaapelował o wstrzymanie ognia.