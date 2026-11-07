W skrócie W nocy z 6 na 7 listopada Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej w Saratowie, powodując uszkodzenia w budynkach mieszkalnych, ale bez ofiar w ludziach.

Siły ukraińskie uderzyły w zakłady Proton w Orle, które produkują kluczowe komponenty elektroniczne wykorzystywane m.in. w rosyjskich systemach obrony powietrznej.

Ataki dronów objęły również Rostów, gdzie wybuchł pożar w magazynie przy zakładzie militarnym Almaz oraz Biełgord, gdzie odnotowano aktywność obrony powietrznej.

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W nocy z 6 na 7 listopada Ukraina przeprowadziła serię skutecznych ataków na terytorium Rosji. Jak donoszą ukraińskie media i kanały monitoringu w mediach społecznościowych, jednym z celów stała się rafineria ropy naftowej w Saratowie.

W mieście co najmniej dwukrotnie zawyły syreny alarmowe, a mieszkańcy donosili o serii eksplozji. Na nagraniach i zdjęciach z miejsca zdarzenia, które pojawiają się w rosyjskojęzycznym internecie, widać kłęby dymu i ogień nad obiektem.

Wojna w Ukrainie. Atak na rafinerię ropy naftowej w Saratowie

Gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin poinformował, że uderzenie drona spowodowało "uszkodzenia infrastruktury cywilnej" i wstępnie przekazał informacje o ofiarach. Po kilku godzinach, w kolejnym wpisie, napisał jednak, że uszkodzono kilka budynków mieszkalnych, ale w ataku nikt nie ucierpiał.

Rafineria w Saratowie przetwarza ok. 5,8 mln ton ropy naftowej rocznie, co stanowi 2,2 proc. całkowitej wielkości przerobu surowca w Rosji.

Saratów nie był jedynym miastem, które tej nocy padł ofiarą ukraińskich dronów. Kanały monitoringu donoszą także o ogromnym pożarze, który wybuchł w pobliżu zakładu militarnego Almaz w Rostowie. Początkowo zakładano, że ogień pojawił się w samym przedsiębiorstwie, po pewnym czasie okazało się jednak, że objął położony obok magazyn.

Ukraina - Rosja. Seria ataków w głębi rosyjskiego terytorium

Siły zbrojne Ukrainy po raz kolejny w ostatnich tygodniach uderzyły także na obiekty należące do firmy Proton w mieście Orzeł, produkującej komponenty elektroniczne do pocisków Iskander-M, systemów obrony powietrznej Pantsir-S1 oraz czołgów. Produkty przedsiębiorstwa są wykorzystywane także w systemach powiązanych z bronią jądrową.

O głośnych wybuchach i aktywności systemów obrony powietrznej donosili także mieszkańcy Biełgorodu. Na razie nie wiadomo, co było celem ataku, ani jakie straty odnotowano.

Ukraina przeprowadziła serię ataków na terytorium Rosji tej samej nocy, kiedy Rosjanie uderzyli na Kijów. W wyniku ataku uszkodzono obiekty cywilne i Most Północny. Rannych zostało pięć osób, w tym 14-letnie dziecko.

Źródła: UNIAN, Kyiv Independent



