W skrócie Siły ukraińskie przeprowadziły ataki na bazę lotniczą w Dżankoj oraz port w Kerczu, co wpłynęło na transport zaopatrzenia wojsk rosyjskich.

Według oficjalnych informacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zniszczono infrastrukturę wojskową na Krymie - m.in. magazyny oraz centrum logistyczne z dronami.

Ataki spowodowały problemy z dostępnością paliwa, wyjazdy z Krymu oraz przerwy w dostawie prądu.

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Chociaż do ataku doszło tydzień temu, dopiero teraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przekazała oficjalne informacje w tej sprawie. W komunikacie podano, że uderzeń dokonała specjalna jednostka.

Oddziały "Alfa" SBU, działające w środkowej strefie uderzeniowej, przeprowadziły "kompleksową operację przeciwko priorytetowym celom wroga na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy" - czytamy.

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Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wyjaśniła, że zeszłotygodniowe ataki zostały przeprowadzone "w ramach realizacji zadań, wyznaczonych przez prezydenta Ukrainy, mających na celu systematyczne osłabianie potencjału militarnego Rosji".

Uderzenia statków bezzałogowych wymierzone były w infrastrukturę wojskową na Krymie. Ukraińcy zaatakowali bazę lotniczą w Dżankoj, gdzie zniszczono stacje przekaźnikowe dla rosyjskich dronów typu Orion, a także magazyny z bronią i sprzętem wojskowym.

Ponadto oddziały "Alfa" za cel obrały także port w Kerczu, magazyny amunicji oraz paliw i smarów w miejscowościach Nowogrigorówka i Czerwone.

Na tym jednak szkody wyrządzone Rosjanom się nie zakończyły. Zniszczone zostało też centrum logistyczne z dronami, naziemnymi kompleksami zrobotyzowanymi i amunicją w rejonie Pokrowska w obwodzie donieckim.

Jak czytamy, "obiekt ten zapewniał wsparcie logistyczne rosyjskim siłom zbrojnym na tym kierunku".

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SBU przekazała, że podczas przeprowadzanej operacji zbombardowane zostały też stałe bazy pilotów rosyjskich systemów bezzałogowych w regionach Komysz-Zoria i Kamjanka w obwodzie zaporoskim. Ukraińcy zniszczyli również magazyny wojskowe w dwóch miejscowościach w obwodzie donieckim.

"Te operacje znacznie zakłóciły logistykę rosyjskich wojsk, utrudniając dostawy amunicji i paliwa na pozycje frontowe" - podkreśliła SBU.

Ataki sił ukraińskich, szczególnie te wymierzone w Krym, powodują, że w Rosji pogłębia się problem z dostępnością paliwa. Rosjanie masowo zaczynają opuszczać półwysep, co przyczynia się do ogromnych korków na drogach wyjazdowych. Mieszkańcy skarżą się też na przerwy w dostawie prądu.





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