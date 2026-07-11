W skrócie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o trafieniu 21 jednostek wroga, w tym tankowców, holowników i statków do przewozu ładunków suchych, a także udostępnił nagrania przedstawiające uderzenia dronów.

Według komunikatu w nocy z 10 na 11 lipca uszkodzono różne statki na Morzu Azowskim z wykorzystaniem bezzałogowców, a trwa szacowanie strat.

Rosja zdecydowała o wstrzymaniu żeglugi przez Kanał Don-Azow po wcześniejszych atakach na rosyjskie statki na Morzu Azowskim.

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"W nocy z 10 na 11 lipca, w ramach ograniczania potencjału militarno-ekonomicznego rosyjskiego agresora, jednostki Sił Obronnych Ukrainy uszkodziły jednostki wroga na wodach Morza Azowskiego" - przekazał ukraiński Sztab Generalny na Telegramie. W wyniku ataku uszkodzonych zostało 21 tankowców.

"Trafione zostały również cztery holowniki, dwa statki do przewozu ładunków suchych i pogłębiarka, które służą wrogowi do zapewnienia logistyki wojskowej, transportu ładunków i wsparcia działań infrastruktury portowej" - dodała ukraińska armia.

Z opublikowanych w sieci nagrań wynika, że Ukraińcy użyli do ataku bezzałogowców.

Ukraiński atak na tankowce "floty cieni". Trafiono kilkadziesiąt statków

Ukraińskie wojsko przekazało, że ataki na cywilne tankowce służące do łamania sankcji przez Rosję pozostaną celem kolejnych uderzeń.

"Siły Obronne Ukrainy będą kontynuować systematyczne wdrażanie działań mających na celu powstrzymanie zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej" - czytamy w komunikacie.

Nie wiadomo, czy wszystkie trafione statki zostały zatopione. Ukraińskie Siły Zbrojne przekazały, że "trwa oszacowywanie strat".

Wojna w Ukrainie. Rosja wstrzymała żeglugę na kanale Don-Azow

Agencja Reutera przekazała w piątek, żeRosja wstrzymała żeglugę przez kanał Don-Azow, który łączy rzekę Don z Morzem Azowskim. Decyzja ta zapadła po poprzednim ataku Ukrainy na rosyjskie statki. W piątek zaatakowano bowiem 11 statków, które płynęły przez Morze Azowskie.

Analitycy rynku zauważają, że nawet jedna czwarta eksportu pszenicy z Rosji, która jest największym na świecie eksporterem tego zboża, przechodzi przez Morze Azowskie. Rosjanie nie sprecyzowali do kiedy będzie obowiązywał zakaz.

Przypomnijmy, że to kolejne uderzenie w jednostki rosyjskiej "floty cieni". Od kilku dni Ukraińcy systematycznie atakują statki - dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Browdi ps. "Madziar", przekazał, że w ciągu zaledwie sześciu dni jego żołnierze trafili 76 tankowców.

Źródła: Reuters, Interia





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