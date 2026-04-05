W skrócie Uszkodzony został jeden z odcinków rurociągu naftowego w Primorsku, co potwierdził gubernator Aleksander Drozdenko.

Do ataku użyto licznych dronów, z których 19 zostało zestrzelonych, a w wyniku zdarzenia nikt nie doznał obrażeń.

W ostatnim miesiącu, według agencji Reutera, zwiększyła się liczba ataków na rosyjskie porty nad Morzem Bałtyckim, w tym na porty w Primorsku i Ust-Łudze.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zdaniem Aleksandra Drozdenki do ostatniego uderzenia w obwodzie leningradzkim wykorzystano liczne drony. Zestrzelonych zostało 19 bezzałogowych statków powietrznych.

Celem ataku stał się port w Primorsku, który jest największym rosyjskim portem załadunku ropy na Morzu Bałtyckim. Uszkodzony miał zostać jeden z odcinków rurociągu naftowego.

Zdaniem agencji Reutera nikt nie doznał obrażeń w nocnym ataku. Sam rurociąg został natomiast zamknięty, a ogień - opanowany.

Ukraińska Prawda przekazała, iż w obwodzie leningradzkim syreny alarmowe rozległy się po godzinie 5 czasu lokalnego. Niedługo później Drezdenko poinformował o pierwszych zestrzelonych dronach.

Agencja Reutera przekazała dodatkowo, że w nocy z soboty na niedzielę ukraińskie drony uderzyły w rosyjską rafinerię Lukoil w Niżnym Nowogrodzie. Ukraiński żołnierz Robert Brovdi poinformował, że miało tam dojść do "ogromnego" pożaru.

Agencja Reutera przypomina, że w ciągu ostatniego miesiąca Ukraina nasiliła ataki na rosyjskie porty nad Morzem Bałtyckim. 23 marca obiekt w Primorsku został zaatakowany dronami bojowymi, spośród których zestrzelonych zostało 50.

Kilka bezzałogowców przedarło się przez systemy obronne i trafiło w terminal naftowy. Ostatecznie uderzony został co najmniej jeden zbiornik, a na miejscu wybuchł ogromny pożar.

Kilka dni później, bo 29 marca, uszkodzony został rosyjski port Ust-Ługa. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, które przystąpiły do gaszenia powstałego pożaru.

Źródła: agencja Reutera, Telegram, Ukraińska Prawda

