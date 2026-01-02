Ukraińcy na rozdrożu, musieli wybierać. Tak oceniają plan zakończenia wojny
74 proc. Ukraińców odrzuca rosyjskie warunki zakończenia wojny - wynika z najnowszego sondażu Międzynarodowego Instytutu Socjologii w Kijowie. Przeciwnego zdania jest 17 proc. ankietowanych. Uczestnicy zostali również zapytani o plan pokojowy, który wdrożyć chcą Kijów i Europa. Większość nie ma wątpliwości, choć - jak opisują badacze - jest jedno "ale".
W skrócie
- Zdecydowana większość Ukraińców odrzuca rosyjskie warunki zakończenia wojny, uznając je za nieakceptowalne.
- 69 proc. ankietowanych zadeklarowało gotowość przyjęcia planu pokojowego Ukrainy i Europy, choć wielu z nich traktuje to jako trudny kompromis.
- W porównaniu z poprzednim badaniem spadło poparcie dla wspólnego planu pokojowego, przy jednoczesnym wzroście liczby osób odpowiadających "trudno powiedzieć".
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Ukraińcy stanowczo odrzucają rosyjski plan zakończenia wojny. Jak pokazują wyniki najnowszego sondażu Międzynarodowego Instytutu Socjologii w Kijowie, we wszystkich regionach kraju takie stanowisko przedstawia od 71 do 78 proc. badanych.
Autorzy badania wskazują, że plan popierany przez Kreml uderza w najbardziej czułe punkty dla Ukrainy. Zakłada on między innymi drastyczne ograniczenie liczebności ukraińskiej armii, wycofanie wojsk z Donbasu oraz niesprecyzowane gwarancje bezpieczeństwa.
Ankietowani odpowiedzieli także na pytanie o stosunek do wspólnego planu pokojowego Ukrainy i jej europejskich sojuszników.
69 proc. osób jest gotowych go przyjąć, choć - jak zauważają socjologowie - dla wielu z nich oznacza to "trudny kompromis". Jedynie 16 proc. badanych kategorycznie odrzuca tę opcję.
Wojna w Ukrainie. Tak oceniają wersje planów pokojowych
Plan zatwierdzony przez zachodnich przywódców 15 grudnia w Berlinie zakłada m.in. zapewnienie stałego wsparcia dla rozbudowy ukraińskiej armii, a także ustanowienie amerykańskiego systemu monitorowania zawieszenia broni i wiążących gwarancji bezpieczeństwa na wypadek przyszłej agresji. Strategia obejmuje również odbudowę gospodarki kraju finansowaną m.in. z rosyjskich reparacji czy pełne wsparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
W porównaniu z badaniem z września 2025 roku, kiedy poparcie dla tego planu deklarowało 74 proc. respondentów, odnotowano spadek o 5 pkt proc. Zmiana ta nie wynika jednak ze wzrostu liczby przeciwników, lecz z większego odsetka osób, które wybierały odpowiedź "trudno powiedzieć" - zaznacza serwis Ukraińska Prawda.
Jednocześnie odsetek osób, które "zdecydowanie zgodziłyby się na ten plan", wzrósł z 18 do 30 proc.
Sondaż zrealizowano w dniach 26 listopada - 29 grudnia 2025 roku metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych respondentów.
Badanie objęło wyłącznie terytoria kontrolowane przez rząd Ukrainy. W próbie znaleźli się uchodźcy wewnętrzni, jednak nie uwzględniono osób przebywających obecnie poza granicami kraju oraz mieszkańców terenów pod okupacją.
Źródło: Ukraińska Prawda