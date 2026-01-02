Ukraińcy na rozdrożu, musieli wybierać. Tak oceniają plan zakończenia wojny

W skrócie Zdecydowana większość Ukraińców odrzuca rosyjskie warunki zakończenia wojny, uznając je za nieakceptowalne.

69 proc. ankietowanych zadeklarowało gotowość przyjęcia planu pokojowego Ukrainy i Europy, choć wielu z nich traktuje to jako trudny kompromis.

W porównaniu z poprzednim badaniem spadło poparcie dla wspólnego planu pokojowego, przy jednoczesnym wzroście liczby osób odpowiadających "trudno powiedzieć".

Ukraińcy stanowczo odrzucają rosyjski plan zakończenia wojny. Jak pokazują wyniki najnowszego sondażu Międzynarodowego Instytutu Socjologii w Kijowie, we wszystkich regionach kraju takie stanowisko przedstawia od 71 do 78 proc. badanych.

Autorzy badania wskazują, że plan popierany przez Kreml uderza w najbardziej czułe punkty dla Ukrainy. Zakłada on między innymi drastyczne ograniczenie liczebności ukraińskiej armii, wycofanie wojsk z Donbasu oraz niesprecyzowane gwarancje bezpieczeństwa.

Ankietowani odpowiedzieli także na pytanie o stosunek do wspólnego planu pokojowego Ukrainy i jej europejskich sojuszników.

69 proc. osób jest gotowych go przyjąć, choć - jak zauważają socjologowie - dla wielu z nich oznacza to "trudny kompromis". Jedynie 16 proc. badanych kategorycznie odrzuca tę opcję.

Wojna w Ukrainie. Tak oceniają wersje planów pokojowych

Plan zatwierdzony przez zachodnich przywódców 15 grudnia w Berlinie zakłada m.in. zapewnienie stałego wsparcia dla rozbudowy ukraińskiej armii, a także ustanowienie amerykańskiego systemu monitorowania zawieszenia broni i wiążących gwarancji bezpieczeństwa na wypadek przyszłej agresji. Strategia obejmuje również odbudowę gospodarki kraju finansowaną m.in. z rosyjskich reparacji czy pełne wsparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

W porównaniu z badaniem z września 2025 roku, kiedy poparcie dla tego planu deklarowało 74 proc. respondentów, odnotowano spadek o 5 pkt proc. Zmiana ta nie wynika jednak ze wzrostu liczby przeciwników, lecz z większego odsetka osób, które wybierały odpowiedź "trudno powiedzieć" - zaznacza serwis Ukraińska Prawda.

Jednocześnie odsetek osób, które "zdecydowanie zgodziłyby się na ten plan", wzrósł z 18 do 30 proc.

Sondaż zrealizowano w dniach 26 listopada - 29 grudnia 2025 roku metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych respondentów.

Badanie objęło wyłącznie terytoria kontrolowane przez rząd Ukrainy. W próbie znaleźli się uchodźcy wewnętrzni, jednak nie uwzględniono osób przebywających obecnie poza granicami kraju oraz mieszkańców terenów pod okupacją.

Źródło: Ukraińska Prawda

