W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię i magazyn paliw w Sławiańsku nad Kubaniem w Rosji, powodując uszkodzenie dwóch zbiorników.

Rafineria Eco Sławiańsk jest kluczowym zakładem dla dostaw paliwa na południu Rosji, a w ostatnim czasie ukraińskie siły przeprowadziły rekordową liczbę ataków na rosyjskie rafinerie.

Donald Trump wezwał Ukrainę do zaprzestania ataków na rosyjskie zakłady przetwórstwa ropy, a Kreml poparł jego stanowisko.

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O ataku ukraińskich dronów poinformował serwis Militarnyi. Jak wskazano, uderzenie miało miejsce w niedzielę 13 września. Celem była rafineria Eco Sławiańsk, położona około 70 km od Krasnodaru. To największy tego rodzaju niezależny zakład w południowej Rosji.

Na zdjęciach opublikowanych na kanale Dnipro Osint na Telegramie widać ogromny słup czarnego dymu unoszący się nad kompleksem.

Ukraińcy zaatakowali rosyjską rafinerię. Dwa zbiorniki uszkodzone

Ukraińskie media wskazują, że ogniem objęte zostały dwa zbiorniki magazynowe na terenie rafinerii. Uszkodzeniu uległo również kilka innych znajdujących się w obiekcie.

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Jak podaje serwis Militarnyi, rafineria w Sławiańsku jest kluczowa w kwestii dostaw paliwa do Kraju Krasnodarskiego oraz innych regionów na południu Rosji. Zakład nie produkuje ropy, pozyskuje ją od dostawców zewnętrznych.

W ubiegłym miesiącu Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły rekordową liczbę ataków na rosyjskie rafinerie. Uderzano w nie co najmniej 21 razy. Wśród celów znalazły się cztery z dziesięciu największych tego rodzaju obiektów w Rosji.

Donald Trump obwinia Ukrainę o niedobory ropy na świecie. "Nie uderzajcie w olej napędowy"

W niedzielę podczas rozmowy z dziennikarzami w Irlandii do kwestii ukraińskich ataków na rafinerie ropy odniósł się Donald Trump. Amerykański prezydent wskazał, że Ukraińcy muszą przestać przeprowadzać tego rodzaju działania.

Jak przekonywał Trump, to Wołodymyr Zełenski jest odpowiedzialny za niedobory oleju napędowego na świecie. - To nie dzieje się przez Bliski Wschód, to dzieje się przez to, co odbywa się pomiędzy Rosją a Ukrainą - mówił.

- Rozmawialiśmy o tym z panem Zełenskim. Jest wiele innych celów. Nie uderzaj w olej napędowy, bo to rani świat. On uderza w rafinerie oleju napędowego - wskazywał Trump.

Kreml reaguje na apel Donalda Trumpa

Do wypowiedzi przywódcy ustosunkował się już Kreml. Podczas briefingu prasowego rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow ocenił, że "każde wezwanie do zaprzestania uderzeń na pokojową infrastrukturę gospodarczą Rosji przez reżim kijowski" jest przyjmowane w Moskwie z aprobatą.

Jednocześnie Pieskow odmówił odpowiedzi na pytanie, czy Rosja powstrzymałaby się od ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, gdyby Kijów przestał przeprowadzać uderzenia na rosyjskie rafinerie.

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