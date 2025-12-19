Wojna w Ukrainie
Ukraińcy mówią o "bezprecedensowej operacji". Uderzyli 2000 km od granicy

Dorota Hilger

Ukraina zaatakowała rosyjski tankowiec należący do tzw. floty cieni u wybrzeży Libii, 2000 km od swoich granic. Jest to pierwszy tego typu atak na Morzu Śródziemnym od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie. "To nowa, bezprecedensowa operacja specjalna" - skomentował jeden z funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Tankowiec płynący po morzu o zmierzchu, na pierwszym planie roślinność przy brzegu; w rogu wstawione zdjęcie w podczerwieni ukazujące moment wybuchu na jednostce pływającej.
Ukraińcy zaatakowali tankowiec Rosji u wybrzeży LibiiRCB-Ukraina / Telegram / Hristo RusevGetty Images

W skrócie

  • Ukraina przeprowadziła bezprecedensowy atak na rosyjski tankowiec Qendil u wybrzeży Libii, oddalony o ponad 2000 km od jej granic.
  • Celem ataku była jednostka wspierająca rosyjską armię i obchodząca zachodnie sankcje.
  • Ukraina podkreśliła, że jej działania obejmują każdy zakątek świata, a atak był przeprowadzony tak, by nie zagrażać środowisku.
Jak informuje anonimowy przedstawiciel Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, na którego słowa powołują się ukraińskie media, w wyniku ataku tankowiec doznał poważnych uszkodzeń uniemożliwiających dalsze działanie.

"To nowa, bezprecedensowa operacja specjalna" - skomentował funkcjonariusz.

SBU nie podzieliło się szczegółami przeprowadzonego ataku - nie wiadomo jak Ukraina rozmieściła drony na Morzu Śródziemnym ani skąd wyleciały. Stwierdzono jedynie, że była to "wieloetapowa operacja".

Funkcjonariusz podkreślił, że w chwili ataku tankowiec był pusty, dzięki czemu jego uszkodzenie nie mogło spowodować szkody dla środowiska naturalnego w regionie.

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy uderzyli w rosyjski tankowiec u wybrzeży Libii

Rosyjski tankowiec Qendil, który w chwili ataku znajdował się ponad 2000 km od granic Ukrainy, był wykorzystywany do obejścia zachodnich sankcji i finansowania rosyjskich sił zbrojnych podczas wojny w Ukrainie.

"Zatem, z punktu widzenia prawa międzynarodowego oraz praw i zwyczajów wojennych, jest to absolutnie uzasadniony cel dla SBU" - zaznaczył przedstawiciel Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

    Ukraiński wojskowy dodał, że "wróg musi zrozumieć, że Ukraina się nie zatrzyma i jest w stanie go zaatakować w każdej części świata".

    Atak na tankowiec Qendil to kolejne z serii ukraińskich uderzeń na rosyjską flotę cieni. W nocy ze środy na czwartek Ukraina wykorzystała drony do ataku na objęty sankcjami statek Walerij Gorczakow, zacumowany w porcie w Rostowie nad Donem.

    Źródła: The Guardian, Ukraińska Prawda

