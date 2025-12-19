W skrócie Ukraina przeprowadziła bezprecedensowy atak na rosyjski tankowiec Qendil u wybrzeży Libii, oddalony o ponad 2000 km od jej granic.

Celem ataku była jednostka wspierająca rosyjską armię i obchodząca zachodnie sankcje.

Ukraina podkreśliła, że jej działania obejmują każdy zakątek świata, a atak był przeprowadzony tak, by nie zagrażać środowisku.

Jak informuje anonimowy przedstawiciel Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, na którego słowa powołują się ukraińskie media, w wyniku ataku tankowiec doznał poważnych uszkodzeń uniemożliwiających dalsze działanie.

"To nowa, bezprecedensowa operacja specjalna" - skomentował funkcjonariusz.

SBU nie podzieliło się szczegółami przeprowadzonego ataku - nie wiadomo jak Ukraina rozmieściła drony na Morzu Śródziemnym ani skąd wyleciały. Stwierdzono jedynie, że była to "wieloetapowa operacja".

Funkcjonariusz podkreślił, że w chwili ataku tankowiec był pusty, dzięki czemu jego uszkodzenie nie mogło spowodować szkody dla środowiska naturalnego w regionie.

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy uderzyli w rosyjski tankowiec u wybrzeży Libii

Rosyjski tankowiec Qendil, który w chwili ataku znajdował się ponad 2000 km od granic Ukrainy, był wykorzystywany do obejścia zachodnich sankcji i finansowania rosyjskich sił zbrojnych podczas wojny w Ukrainie.

"Zatem, z punktu widzenia prawa międzynarodowego oraz praw i zwyczajów wojennych, jest to absolutnie uzasadniony cel dla SBU" - zaznaczył przedstawiciel Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Ukraiński wojskowy dodał, że "wróg musi zrozumieć, że Ukraina się nie zatrzyma i jest w stanie go zaatakować w każdej części świata".

Atak na tankowiec Qendil to kolejne z serii ukraińskich uderzeń na rosyjską flotę cieni. W nocy ze środy na czwartek Ukraina wykorzystała drony do ataku na objęty sankcjami statek Walerij Gorczakow, zacumowany w porcie w Rostowie nad Donem.

Źródła: The Guardian, Ukraińska Prawda

