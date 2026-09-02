Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Ukraińcy mieli świętować dzień miasta. Od rana trwa akcja ratunkowa

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Odessa miała świętować dzień miasta, jednak od rana liczy straty po rosyjskim ataku. W wyniku nocnego nalotu rannych zostało osiem osób. Rosja uderzyła w budynki mieszkalne i biurowce. Uszkodzone zostały również dwie placówki edukacyjne.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Uszkodzony wysoki budynek mieszkalny w Odessie po ataku, widoczne zniszczone piętra i gruzy przy wejściu.
Odessa po ataku Rosji w nocy z wtorku na środęTelegram/Serhij Łysakmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Osiem osób zostało rannych w wyniku nocnego nalotu na Odessę, w tym jedno dziecko.
  • Rosyjski atak spowodował uszkodzenia budynków mieszkalnych, biurowców oraz dwóch placówek edukacyjnych.
  • Część mieszkańców Odessy czasowo straciła dostęp do prądu, a miasto uruchomiło specjalne punkty pomocy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

"Ciężka noc dla Odessy" - napisał na Telegramie szef Odeskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Serhij Łysak.

Według agencji Unian około godz. 2 nad ranem w mieście ogłoszono alarm powietrzny. "To właśnie dzisiaj Odessa obchodzi dzień miasta" - podkreślono w publikacji.

Wojna w Ukrainie. Odessa zaatakowana, są ranni

Jak przekazał Łysak, obecnie wiadomo o ośmiu poszkodowanych, w tym jednym dziecku. Dwie osoby wymagały hospitalizacji.

"Uszkodzony został 24-piętrowy budynek mieszkalny. Na kilku piętrach mieszkania zostały zniszczone. W sąsiednich budynkach wybite zostały okna. Uszkodzone zostały również samochody" - informował szef lokalnych władz. Zniszczeniu uległy także biurowce i dwie placówki oświaty.

Zobacz również:

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w tle wyrzutnia pocisków Patriot. Zdj. ilustracyjne
Polska

Polska powinna przekazać rakiety Ukrainie? Wyraźny sygnał w nowym sondażu

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Rano - według informacji Łysaka - służby nadal oceniały straty. Podjęto akcje ratunkową i prace porządkowe. Wiadomo, że część mieszkańców Odessy czasowo utraciła dostęp do prądu. Miasto utworzyło specjalne punkty, w których udzielana jest niezbędna pomoc.

Naloty Rosji na Ukrainę. Użyto dronów i pocisków

Ostatniej nocy Rosja wykorzystała do ataku pociski kierowane oraz drony szturmowe. Biuro prasowe mera Odessy przekazało, że w jednym regionie miasta zniszczonych zostało co najmniej 13 budynków.

Tramwaje i trolejbusy wstrzymały ruch z powodu uszkodzeń infrastruktury. O godz. 8 czasu lokalnego na niektórych trasach uruchomiono zastępczy transport elektryczny. Natomiast tam, gdzie brakuje wody pitnej, udać mają się cysterny.

Źródła: UNIAN, Ukraińska Prawda, Ukrinform

Zobacz również:

Władimir Putin odpowiedział na ostrzeżenie Wołodymyra Zełenskiego
Wojna w Ukrainie

Putin zareagował na ostrzeżenie Ukrainy. "Moskwa znajdzie sposób"

Joanna Mazur
Joanna Mazur


"Polityczny WF": Hołownia wejdzie do rządu? Roszada możliwa już wkrótce INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze