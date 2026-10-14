W skrócie W Bałakowie wybuchł pożar w nowopowstającym centrum danych Sbierbanku. W mieście słychać było liczne eksplozje.

Koszt budowy tego nowoczesnego kompleksu wyniósł 122 mld rubli. Sbierbank jest największym bankiem w Rosji.

Zaatakowano także lokalny zakład metalurgiczny w Bałakowie.

Potwierdzono również ataki na centra danych Yandexu, które miały miejsce 8, 9 i 11 października.

Ataki na ośrodki danych spowodowały poważne utrudnienia dla rosyjskich użytkowników, w tym problemy z zamawianiem taksówek i dostępem do bankowości.

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Ostatniej nocy Ukraińcy przypuścili zmasowany atak na obwód moskiewski. Mer miasta Siergiej Sobianin relacjonował, że zestrzelono większość z 493 bezzałogowców. 180 dronów zneutralizowano, gdy zbliżały się do Moskwy.

Media społecznościowe obiegło nagranie systemu Pancyr ustawionego na autostradzie. To stamtąd Rosjanie mieli strącać wrogie maszyny.

Sbierbank na celowniku. To największy bank Rosji

Zniszczenia odnotowano również w obwodzie saratowskim. Ukraińcy wzięli na cel potężne centrum przetwarzania danych Sbierbanku. To największy bank w Rosji, a pakiet kontrolny w większości posiada rosyjski rząd.

Opublikowane w mediach społecznościowych nagrania pokazują moment ataku. Innym celem w Bałakowie był tamtejszy zakład metalurgiczny. Mieszkańcy relacjonowali, że w mieście było słychać dziesiątki eksplozji.

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Sbierbank w lakonicznym komunikacie potwierdził, że centrum danych zostało zaatakowane przez drony. "Wszystkie systemy działają normalnie" - zapewnił.

Rosja. Nocny atak Ukrainy, centrum danych Sbierbanku w płomieniach

Budowa centrum danych w Bałakowie rozpoczęła się w 2021 roku. Ówczesny wicepremier Dmitrij Czernyszenko podkreślał, że powstający kompleks będzie największy w kraju.

Analitycy wskazują, że część ośrodka przetwarzania danych była już w pełni sprawna. Koszt inwestycji oszacowano na astronomiczną kwotę 122 mld rubli (równowartość 5,65 mld złotych).

Informację o ataku na centrum danych Sbierbanku potwierdziła firma Fire Point, produkująca bezzałogowce i rakiety dla Ukrainy.

"No cóż, nie myśleliście chyba, że wszystko będzie ograniczone do Yandexu, prawda? Sbierbank, przejmij pałeczkę!" - przekazano w oświadczeniu.

Rosja. Trzy ataki na centra danych Yandex

Ukraińcy przypuścili atak na centra danych Yandex odpowiednio: 8, 9 i 11 października. Po ostatnim uderzeniu we Włodzimierzu pracę ośrodka całkowicie wstrzymano, co odbiło się na mieszkańcach Rosji. Ci mieli potężne problemy m.in. z zamówieniem taksówki.

Kierowcy nie mogli zalogować się do swoich aplikacji, a pasażerom wyświetlał się komunikat o braku samochodów. Utrudnienia dotknęły również sektor bankowy. Dostęp do prywatnych kont był ograniczony.

Źródło: Meduza, UNIAN



