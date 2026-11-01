W skrócie Ukraińcy otrzymali fałszywe powiadomienia o ataku nuklearnym, które zostały wysłane za pośrednictwem aplikacji Air Alert.

Ukraińskie Siły Powietrzne potwierdziły, że doszło do ataku hakerskiego na system ostrzegania i zaapelowały do obywateli o zachowanie spokoju.

Gubernatorzy obwodów ostrzegli, że w treści powiadomień mogą znajdować się szkodliwe linki, których nie należy otwierać.

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Alerty rozesłano do odbiorców późnym wieczorem w niedzielę. Portal "The Kyiv Independent" pokazał ekran telefonu jednego ze swoich redaktorów, na którym wyświetliło się kilka ostrzeżeń o możliwym ataku nuklearnym w Ukrainie oraz o zagrożeniach chemicznych i radiologicznych.

Powiadomienia napływały w odstępach zaledwie kilku minut. W części z nich informowano także o rzekomo trwających walkach ulicznych w Kijowie.

Wojna w Ukrainie. Fałszywe alerty o ataku nuklearnym

Jak podaje The Kyiv Independent, komunikaty pochodziły z oficjalnej aplikacji Air Alert, stworzonej we współpracy z Ministerstwem Transformacji Cyfrowej. Według reporterów rozbrzmiały także syreny alarmowe na ulicach w całym kraju, w tym w obwodzie zakarpackim na zachodzie Ukrainy.

Ukraińskie siły obrony powietrznej opublikowały w mediach społecznościowych oświadczenie, tłumacząc, że to fałszywe ostrzeżenia, a żadne z wymienionych zagrożeń obecnie nie występuje.

"Nie ma zagrożenia promieniowaniem! Zachowaj spokój i śledź nasze aktualizacje na naszym kanale!" - zaapelowało wojsko. Jak dodano, system ostrzegania najprawdopodobniej został zhakowany.

Kijów: Atak hakerski na ukraiński system ostrzegania

Własne oświadczenia opublikowało także kilku gubernatorów ukraińskich obwodów.

"Obecnie sytuacja w obwodzie jest spokojna. Raporty wskazują, że nastąpił cyberatak na aplikację powiadomień" - przekazała szefowa administracji obwodu iwanofrankiwskiego Switłana Onyszczuk.

Urzędnicy ostrzegli również, że w powiadomieniach aplikacji mogą być wysyłane linki prowadzące do szkodliwych stron, wobec czego zalecane jest ich nieotwieranie.

Źródła: Reuters, The Kyiv Independent



