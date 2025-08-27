Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Ukraińcy chwalą się kolejnym sukcesem. Mieli zniszczyć cenny sprzęt Rosjan

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Dwa radary systemu obrony przeciwlotniczej S-300 zostały zniszczone podczas ataku na 108. Pułk Rakiet Przeciwlotniczych i lotnisko "Baltimore" w rosyjskim mieście Woroneż - przekazała "Ukraińska Prawda". Najprawdopodobniej trafione zostały również dwa bombowce frontowe Su-24.

Rosyjski system obrony przeciwlotniczej S-300. Zdjęcie ilustracyjne
Rosyjski system obrony przeciwlotniczej S-300. Zdjęcie ilustracyjneBulkin Sergey / Russian Look / ForumAgencja FORUM

Zniszczony sprzęt to radary 76N6 i 30N6. 76N6 to radar wykrywania celów na średnich i dużych wysokościach, będący częścią systemu S-300 (w tym przypadku S-300PM2).

30N6 to radar śledzenia i oświetlania celów, który umożliwia działanie pocisków ziemia-powietrze tego samego systemu.

Ukraiński atak na rosyjskie lotnisko. Prawdopodobnie zniszczono dwa samoloty

Na lotnisku prawdopodobnie przebywały też poradzieckie samoloty, ale nie wiadomo, czy były one sprawne.

"Dowodzą tego ślady spalenizny w miejscach, gdzie znajdował się sprzęt, który przez długi czas był na miejscu, ale zniknął ze zdjęć po ataku" - skomentowali analitycy wojenni.

Prawdopodobnie uszkodzono też inny rosyjski obiekt wojskowy, który znajdował się w okolicy.

Zobacz również:

Europejczycy w większości sprzeciwiają się wysyłaniu ich wojsk na misję pokojową w Ukrainie
Ukraina - Rosja

Misja pokojowa w Ukrainie. Europejczycy z jasnym stanowiskiem

Adrianna Rymaszewska
Adrianna Rymaszewska

    Ukraińcy obrali za cel rosyjskie radary. Wcześniej zaatakowano Krym

    "Ukraińska Prawda" podaje, że Ukraińcy nasilili w ostatnich dniach ataki na rosyjskie elementy systemów obrony przeciwlotniczej.

    Wcześniej ukraiński dron uderzył w stację radarową systemu obrony powietrznej S-500 Prometeusz na Krymie.

    Radar ten jest przeznaczony do wykrywania celów balistycznych, statków hipersonicznych, celów stealth, satelitów niskoorbitalnych i wysoce zwrotnych celów aerodynamicznych.

    Zobacz również:

    Zachodni sojusznicy przygotowali plan obrony Ukrainy na okres po wojnie z Rosją
    Ukraina - Rosja

    Zachodni sojusznicy stworzyli plan obrony Ukrainy. Mowa o "trzech liniach"

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    "Debata polityczna". Weto prezydenta wobec ustawy wiatrakowejPolsat News Polityka

    Najnowsze