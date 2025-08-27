Zniszczony sprzęt to radary 76N6 i 30N6. 76N6 to radar wykrywania celów na średnich i dużych wysokościach, będący częścią systemu S-300 (w tym przypadku S-300PM2).

30N6 to radar śledzenia i oświetlania celów, który umożliwia działanie pocisków ziemia-powietrze tego samego systemu.

Ukraiński atak na rosyjskie lotnisko. Prawdopodobnie zniszczono dwa samoloty

Na lotnisku prawdopodobnie przebywały też poradzieckie samoloty, ale nie wiadomo, czy były one sprawne.

"Dowodzą tego ślady spalenizny w miejscach, gdzie znajdował się sprzęt, który przez długi czas był na miejscu, ale zniknął ze zdjęć po ataku" - skomentowali analitycy wojenni.

Prawdopodobnie uszkodzono też inny rosyjski obiekt wojskowy, który znajdował się w okolicy.

Ukraińcy obrali za cel rosyjskie radary. Wcześniej zaatakowano Krym

"Ukraińska Prawda" podaje, że Ukraińcy nasilili w ostatnich dniach ataki na rosyjskie elementy systemów obrony przeciwlotniczej.

Wcześniej ukraiński dron uderzył w stację radarową systemu obrony powietrznej S-500 Prometeusz na Krymie.

Radar ten jest przeznaczony do wykrywania celów balistycznych, statków hipersonicznych, celów stealth, satelitów niskoorbitalnych i wysoce zwrotnych celów aerodynamicznych.

