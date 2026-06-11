Ukraińcy chcą odizolować Krym. Realizacja planu coraz bliżej

W skrócie Uderzenia na strategiczną drogę wzdłuż Morza Azowskiego spowodowały duże ograniczenie ruchu i są wstępem do działań mających utrudnić rosyjską logistykę wojskową.

Regularne ataki na tzw. drogę noworosyjską zmniejszyły aktywność wojsk agresora na tej trasie o ponad dwie trzecie, a ukraińskie siły zapowiadają kontynuowanie działań w celu odizolowania Krymu.

Na Krymie występują ograniczenia w dostępie do paliwa, a władze okupacyjne ogłosiły wstrzymanie wydawania benzyny.

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Robert "Madziar" Browdi, dowódca słynnych "Ptaków Madziara" powiadomił, że regularne uderzenia na tzw. drodze noworosyjskiej - autostradzie łączącej Rostów, Mariupol, Melitopol i Krym zmusiły Rosjan do znacznego ograniczenia ruchu.

Według wyliczeń wojskowego - aktywność wojsk agresora zmniejszyła się na trasie o ponad 2/3.

Droga na Krym sparaliżowana. Ukraińcy chcą odizolować okupowane terytorium

Dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych wskazał, że działanie jest częścią szerszej strategii mającej na celu odizolowanie okupowanego Krymu. - Stworzymy warunki, które uczynią niezwykle trudnym pozostaniem na Krymie, na tymczasowo okupowanych terytoriach lub korzystanie z dróg dostępowych - mówił, cytowany przez Reuters.

Wskazał też, że w chwili obecnej atakowanie rosyjskich ciężarówek poruszających się trasą jest "tak proste, jak strzelanie do kuropatw na otwartym polu". Ocenił, że w ciągu miesiąca Ukraina powinna mieć pełną kontrolę nad drogą.

Zapewnił też, że w najbliższej przyszłości uda się odizolować Krym, a celem strategicznym podjętych aktywności jest zmuszenie Moskwy do zaprzestania działań ofensywnych i wycofania sił.

Jednocześnie Browdi zapewnił, że ukraińskie wojsko nie będzie celować do cywili lub niszczyć cywilnej infrastruktury.

Kryzys paliwowy na Krymie. Władze okupacyjne wstrzymują wydawanie benzyny

W czwartek w pobliżu Armiańska Ukraińcy zaatakowali konwój składający się z ok. 50 ciężarówek transportujących amunicję i paliwo. Rosyjskie władze poinformowały, że zniszczonych zostało kilka mostów na drodze do Krymu.

Reuters wskazuje, że działania ukraińskich dronów wpływają na zakłócenie rosyjskiej logistyki wojskowej, w tym dostaw paliwa.

Już teraz na Krymie benzyna jest racjonowana - pod koniec maja wprowadzono specjalne kupony. W ostatnich dniach władze okupacyjne poinformowały jednak, że paliwo nie będzie już wydawane nawet w oparciu o ustalony wcześniej system.

Źródło: Reuters, Unian, Ukrainska Pravda





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