Ukraińcy chcą odizolować Krym. Realizacja planu coraz bliżej
Dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych powiadomił, że systematyczne uderzenia na terenie strategicznej dla Krymu drogi wzdłuż Morza Azowskiego doprowadziły do znacznego zmniejszenia ruchu na trasie. Ma być to wstęp do działań mających na celu zakłócenie rosyjskiej logistyki wojskowej i skuteczne odizolowanie okupowanego terytorium.
W skrócie
- Uderzenia na strategiczną drogę wzdłuż Morza Azowskiego spowodowały duże ograniczenie ruchu i są wstępem do działań mających utrudnić rosyjską logistykę wojskową.
- Regularne ataki na tzw. drogę noworosyjską zmniejszyły aktywność wojsk agresora na tej trasie o ponad dwie trzecie, a ukraińskie siły zapowiadają kontynuowanie działań w celu odizolowania Krymu.
- Na Krymie występują ograniczenia w dostępie do paliwa, a władze okupacyjne ogłosiły wstrzymanie wydawania benzyny.
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Robert "Madziar" Browdi, dowódca słynnych "Ptaków Madziara" powiadomił, że regularne uderzenia na tzw. drodze noworosyjskiej - autostradzie łączącej Rostów, Mariupol, Melitopol i Krym zmusiły Rosjan do znacznego ograniczenia ruchu.
Według wyliczeń wojskowego - aktywność wojsk agresora zmniejszyła się na trasie o ponad 2/3.
Droga na Krym sparaliżowana. Ukraińcy chcą odizolować okupowane terytorium
Dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych wskazał, że działanie jest częścią szerszej strategii mającej na celu odizolowanie okupowanego Krymu. - Stworzymy warunki, które uczynią niezwykle trudnym pozostaniem na Krymie, na tymczasowo okupowanych terytoriach lub korzystanie z dróg dostępowych - mówił, cytowany przez Reuters.
Wskazał też, że w chwili obecnej atakowanie rosyjskich ciężarówek poruszających się trasą jest "tak proste, jak strzelanie do kuropatw na otwartym polu". Ocenił, że w ciągu miesiąca Ukraina powinna mieć pełną kontrolę nad drogą.
Zapewnił też, że w najbliższej przyszłości uda się odizolować Krym, a celem strategicznym podjętych aktywności jest zmuszenie Moskwy do zaprzestania działań ofensywnych i wycofania sił.
Jednocześnie Browdi zapewnił, że ukraińskie wojsko nie będzie celować do cywili lub niszczyć cywilnej infrastruktury.
Kryzys paliwowy na Krymie. Władze okupacyjne wstrzymują wydawanie benzyny
W czwartek w pobliżu Armiańska Ukraińcy zaatakowali konwój składający się z ok. 50 ciężarówek transportujących amunicję i paliwo. Rosyjskie władze poinformowały, że zniszczonych zostało kilka mostów na drodze do Krymu.
Reuters wskazuje, że działania ukraińskich dronów wpływają na zakłócenie rosyjskiej logistyki wojskowej, w tym dostaw paliwa.
Już teraz na Krymie benzyna jest racjonowana - pod koniec maja wprowadzono specjalne kupony. W ostatnich dniach władze okupacyjne poinformowały jednak, że paliwo nie będzie już wydawane nawet w oparciu o ustalony wcześniej system.
Źródło: Reuters, Unian, Ukrainska Pravda