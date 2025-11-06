W skrócie Ukraińcy bronią miasta Pokrowsk w obwodzie donieckim, które jest otoczone przez Rosjan z trzech stron i grozi mu upadek w ciągu kilku dni.

Rosyjskie wojska mają znaczną przewagę liczebną, a walki o Pokrowsk stają się coraz bardziej zacięte, z doniesieniami o błędach w dowództwie ukraińskim.

Zajęcie Pokrowska mogłoby być największym sukcesem Rosji w regionie od czasu zdobycia Awdijiwki, a miasto obecnie jest praktycznie opuszczone przez cywilów.

Ukraińcy bronią Pokrowska w obwodzie donieckim. Z najnowszych doniesień wynika, że Rosjanie skoncentrowali tam liczne oddziały i chcą przejąć kontrolę nad miastem.

Francuska prasa dokładnie relacjonuje wydarzenia na wojennym froncie. "Le Monde" poinformował, że Pokrowsk został otoczony przez Rosjan z trzech stron.

Jak podkreślono, kluczowe miasto może upaść w ciągu kilku dni. Powołano się przy tym na słowa anonimowego oficera ukraińskiej armii z brygady piechoty zmechanizowanej.

Bitwa o Pokrowsk. Ukraiński wojskowy: Miasto upadnie w ciągu kilku dni

- Od kilku tygodni nie ma normalnych dostaw, a w ciągu ostatnich kilku dni całkowicie ustały. Nie przejeżdżają tamtędy żadne pojazdy. Miasto takie jak Pokrowsk, biorąc pod uwagę jego wielkość, liczne wieżowce i fabryki z grubymi murami, mogłoby przetrwać miesiące, a nawet lata. To twierdza - przekazał wojskowy, cytowany przez "Le Monde".

- (Pokrowsk - red.) Upadnie w ciągu kilku dni, maksymalnie dwóch tygodni - dodał anonimowy rozmówca. Jako powód fatalnej sytuacji podał "błędy w dowództwie", które pozwoliło Rosji otoczyć miasto.

Tymczasem raport sporządzony przez analityków z Instytutu Studiów nad Wojną sugeruje, że Ukraińcy dobrze radzą sobie na kierunku pokrowskim i osiągnęli tam "taktyczne zdobycze". Eksperci powołali się na geolokalizacyjne nagrania wideo.

Wojna w Ukrainie. Rosja chce odbić Pokrowsk. "Walki są coraz bardziej zacięte"

"Le Monde dotarło również do innego wojskowego, który został przeniesiony do Pokrowska latem. - Nasza jednostka nadal kontroluje dzielnicę, do której nie wkroczyli Rosjanie, ale walki są coraz bardziej zacięte. W ciągu kilku dni przeniknęli do wszystkich obszarów - przekazał.

- Jest ich (Rosjan - red.) tu trzy razy więcej niż nas. Kiedy zniszczymy grupę dziesięciu żołnierzy, natychmiast pojawia się kolejny. (...) Ich zasoby wydają się niewyczerpane - tłumaczył rozmówca dobrze zaznajomiony z realiami walki na froncie.

Jak dodał, "Rosjanie cierpliwie gromadzą swoje siły w mieście". Kolejne kilkuosobowe grupy zbliżają się do Pokrowska. Miasto stanowi łakomy kąsek, ponieważ jest ważnym węzłem logistycznym oraz stanowi bazę wypadową do prowadzenia przyszłych ataków na obwód dniepropietrowski.

Wojna w Ukrainie. Pokrowsk jak Awdijiwka? Rosja napiera

Obwód doniecki został w większości zajęty przez siły rosyjskie - wynika z najnowszych doniesień. Pierwsze straty terytorialne na rzecz agresora odnotowano już w 2014 roku. Od tego czasu Ukraińcy nieustannie próbują utrzymać kontrolę nad kolejnymi terenami Donbasu.

Agencja Unian podkreśla, że ewentualne zajęcie Pokrowska byłoby największym sukcesem Rosji w obwodzie donieckim od lutego 2024 roku. Wtedy w ręce najeźdźcy przeszła Awdijiwka.

Faktycznie Pokrowsk i Adwijiwka są już miastami widmo. Prawie wszyscy cywile opuścili te obszary.

