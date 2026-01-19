Ukraińcy będą przekształcać systemy obrony powietrznej. Pilna zmiana
Do Kijowa sprowadzono dodatkowe brygady remontowe - przekazał Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy dodał, że po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną, "najtrudniejsza sytuacja" panuje właśnie w stolicy kraju. Co więcej, Zełenski dodał też, że system obrony powietrznej będzie pilnie przekształcony.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski poinformował o sprowadzeniu dodatkowych brygad remontowych do Kijowa po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną.
- Prezydent Ukrainy zapowiedział zmiany w systemie obrony powietrznej oraz powołał nowego zastępcę dowódcy Sił Powietrznych.
- Rząd Ukrainy ma wprowadzić dodatkowe wypłaty dla pracowników sektora energetycznego pracujących w terenie po atakach.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W poniedziałkowym podsumowaniu sytuacji na froncie i w kraju Wołodymyr Zełenski poruszył m.in. kwestię zniszczeń, jakie powstały na skutek uderzeń Federacji Rosyjskiej na sektor energetyczny.
Prezydent Ukrainy przekazał, że omówione zostały "działania naprawcze w regionach po rosyjskich atakach". Zełenski przekazał, że sytuacja jest "niezwykle trudna" we wszystkich regionach przygranicznych oraz na linii frontu.
Wojna w Ukrainie. Ataki na infrastrukturę krytyczną, Zełenski zapowiada
Ukraiński przywódca podkreślił, że bardzo zła sytuacja panuje przede wszystkim w Charkowie i obwodzie charkowskim, Zaporożu, a także obwodach czernihowskim i sumskim. Z kolei w Odessie prowadzone są działania służb.
- Szczególną uwagę poświęcamy Kijowowi i regionowi - sytuacja jest tam obecnie najtrudniejsza, a do Kijowa sprowadzono dodatkowe brygady remontowe, w tym z Ukrzaliznycji (przedsiębiorstwa kolejowego - red.) i innych państwowych przedsiębiorstw - dodał Zełenski.
Co więcej, prezydent Ukrainy przekazał, że wraz z premier Juliją Swyrydenko uzgodnili, iż jeszcze w tym tygodniu rząd musi podjąć "niezbędne decyzje dotyczące pracowników sektora energetycznego".
- W związku z nadzwyczajną sytuacją należy wprowadzić dodatkowe miesięczne wypłaty - za każdy miesiąc - dla tych pracowników, którzy bezpośrednio pracują w terenie po atakach, w miejscach wypadków, czy w brygadach naprawczych - mówił Wołodymyr Zełenski.
Ukraina zmienia podejście do obrony powietrznej. "System będzie przekształcony"
Prezydent Ukrainy zaznaczył, że "państwo powinno być wdzięczne wszystkim, którzy dbają o to, by odbudować to, co Rosjanie zniszczyli".
Ponadto w poniedziałkowym komunikacie Zełenski nadmienił również, że w kraju będzie nieco inne podejście do wykorzystywania obrony powietrznej, szczególnie jeśli chodzi o mobilne grupy ogniowe, drony przechwytujące czy inne środki obrony powietrznej krótkiego zasięgu.
Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!
Wołodymyr Zełenski przekazał, że system tego rodzaju obrony "zostanie przekształcony". Co więcej, ukraiński przywódca dodał, że zatwierdził mianowanie nowego zastępcy dowódcy Sił Powietrznych, Pawła Jelizarowa.