W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował o sprowadzeniu dodatkowych brygad remontowych do Kijowa po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną.

Prezydent Ukrainy zapowiedział zmiany w systemie obrony powietrznej oraz powołał nowego zastępcę dowódcy Sił Powietrznych.

Rząd Ukrainy ma wprowadzić dodatkowe wypłaty dla pracowników sektora energetycznego pracujących w terenie po atakach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W poniedziałkowym podsumowaniu sytuacji na froncie i w kraju Wołodymyr Zełenski poruszył m.in. kwestię zniszczeń, jakie powstały na skutek uderzeń Federacji Rosyjskiej na sektor energetyczny.

Prezydent Ukrainy przekazał, że omówione zostały "działania naprawcze w regionach po rosyjskich atakach". Zełenski przekazał, że sytuacja jest "niezwykle trudna" we wszystkich regionach przygranicznych oraz na linii frontu.

Wojna w Ukrainie. Ataki na infrastrukturę krytyczną, Zełenski zapowiada

Ukraiński przywódca podkreślił, że bardzo zła sytuacja panuje przede wszystkim w Charkowie i obwodzie charkowskim, Zaporożu, a także obwodach czernihowskim i sumskim. Z kolei w Odessie prowadzone są działania służb.

- Szczególną uwagę poświęcamy Kijowowi i regionowi - sytuacja jest tam obecnie najtrudniejsza, a do Kijowa sprowadzono dodatkowe brygady remontowe, w tym z Ukrzaliznycji (przedsiębiorstwa kolejowego - red.) i innych państwowych przedsiębiorstw - dodał Zełenski.

Co więcej, prezydent Ukrainy przekazał, że wraz z premier Juliją Swyrydenko uzgodnili, iż jeszcze w tym tygodniu rząd musi podjąć "niezbędne decyzje dotyczące pracowników sektora energetycznego".

- W związku z nadzwyczajną sytuacją należy wprowadzić dodatkowe miesięczne wypłaty - za każdy miesiąc - dla tych pracowników, którzy bezpośrednio pracują w terenie po atakach, w miejscach wypadków, czy w brygadach naprawczych - mówił Wołodymyr Zełenski.

Ukraina zmienia podejście do obrony powietrznej. "System będzie przekształcony"

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że "państwo powinno być wdzięczne wszystkim, którzy dbają o to, by odbudować to, co Rosjanie zniszczyli".

Ponadto w poniedziałkowym komunikacie Zełenski nadmienił również, że w kraju będzie nieco inne podejście do wykorzystywania obrony powietrznej, szczególnie jeśli chodzi o mobilne grupy ogniowe, drony przechwytujące czy inne środki obrony powietrznej krótkiego zasięgu.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Wołodymyr Zełenski przekazał, że system tego rodzaju obrony "zostanie przekształcony". Co więcej, ukraiński przywódca dodał, że zatwierdził mianowanie nowego zastępcy dowódcy Sił Powietrznych, Pawła Jelizarowa.

"Gość Wydarzeń". Bartoszewski o liście Trumpa w sprawie Grenlandii: Nie będę tego komentował Polsat News