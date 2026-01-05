W skrócie Ukraińcy po raz pierwszy przechwycili rosyjskiego Shaheda uzbrojonego w przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy MANPADS.

Dron posiadał także kamerę i modem radiowy, umożliwiające kontrolę z terytorium Rosji.

System rakietowy 9K333 Werba zamontowany na dronie to nowa taktyka rosyjskich sił w wojnie przeciwko ukraińskiemu lotnictwu.

O sprawie poinformował ukraiński analityk Serhii Bieskrestnov, znany jako Flash, który przekazał, że natrafienie na drona wyposażonego w przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (MANPADS) to dowód na to, że Rosjanie nadal szukają "sposobów na zniszczenie" ukraińskiego lotnictwa.

Jak zaznaczył, to pierwszy raz, kiedy Ukraińcy mają do czynienia z dronem Shaheda, na którym zainstalowano MANPADS. Zaznaczył, że bezzałogowiec był dodatkowo wyposażony w kamerę i modem radiowy.

"Proszę pilotów, aby zwracali uwagę na pojawienie się nowego zagrożenia" - zaapelował Bieskrestnov, dodając, że żołnierze powinni zachować szczególną ostrożność, gdyż dron stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ukraińskiego lotnictwa.

Do sprawy odniosły się także Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy, wskazując, że przechwycenia bezzałogowca dokonali żołnierze batalionu Darknode z 412. Brygady Systemów Bezzałogowych "Nemesis".

W komunikacie poinformowano, że kamera oraz modem radiowy, w które wyposażono rosyjski bezzałogowiec, pozwalają kontrolować drona z terytorium Federacji Rosyjskiej i wystrzeliwać rakietę. "Trwa badanie taktyki użycia nowej broni przeciwnika" - czytamy.

Analiza portalu Militarnyi wykazała natomiast, że dron przechwycony przez żołnierzy z batalionu Darknode był wyposażony w zestaw rakietowy 9K333 "Werba", który został oficjalnie przyjęty na uzbrojenie armii rosyjskiej w 2015 roku. Zasięg rażenia wynosi ok. 6 tys. metrów.

Ukraińcy przechwycili rosyjskiego drona. Zauważyli coś niepokojącego

Jak opisuje portal Defence24, 9K333 "Werba" to rozwinięcie wywodzącego się z czasów Związku Radzieckiego systemu Igła-S. W 2021 roku Rosja zapowiadała wprowadzenie następcy "Werby" w postaci przenośnego zestawu przeciwlotniczego o nazwie Metka, jednak do tej pory nie pojawiły się żadne wiarygodne informacje potwierdzające postępy prac.

"Werba" w swoim obecnym kształcie umożliwia zdalne odpalanie pocisków z przenośnych systemów przeciwlotniczych. Jak opisuje Kyiv Post, system ten został zaprojektowany do niszczenia nisko lecących celów w postaci m.in. helikopterów, samolotów, dronów i pocisków manewrujących. Może wykorzystywać naprowadzanie na podczerwień, naprowadzanie laserowe lub ręczne celowanie.

Defence24 opisuje, że system ten może być wykorzystywany nie tylko w wersji przenośnej. To, że zastosowano go na dronie Shahed, świadczy o rosyjskich eksperymentach z uzbrojeniem bezzałogowym.

Źródło: Defence24, Kyiv Post

