W skrócie Wołodymyr Zełenski przekazał, że Kijów jest otwarty na zawieszenie broni w okresie Wielkanocy, jeśli Rosja zaprzestanie ataków na ukraiński system energetyczny.

Zełenski poinformował o sygnałach od partnerów dotyczących ograniczenia działań Ukrainy w sektorze naftowym i energetycznym Federacji Rosyjskiej po światowym kryzysie energetycznym.

Podczas wizyty na Bliskim Wschodzie Ukraina podpisała umowy ramowe o współpracy z Arabią Saudyjską i Katarem oraz prowadzi prace nad kolejną umową ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

- Ostatnio, po tak poważnym światowym kryzysie energetycznym, rzeczywiście otrzymaliśmy sygnały od niektórych naszych partnerów dotyczące tego, jak ograniczyć nasze działania w sektorze naftowym i sektorze energetycznym Federacji Rosyjskiej - przekazał Wołodymyr Zełenski podczas briefingu prasowego.

Jak informuje Reuters, Zełenski dodał, żeUkraina jest gotowa zrewanżować się, jeśli Rosja zaprzestanie ataków na ich system energetyczny, aKijów jest otwarty na zawieszenie broni w okresie Wielkanocy.

Ukraina. Kryzys energetyczny, Zełenski ogłasza porozumienie

Wojna USA i Izraela z Iranem ograniczyła międzynarodowe dostawy ropy naftowej, gazu i produktów rafinowanych, powodując gwałtowny wzrost cen. Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną już zmusiły kraj do walki o dostawy.

Zełenski poinformował w weekend podczas swojej wizyty na Bliskim Wschodzie, że osiągnął porozumienie w sprawie dostaw oleju napędowego do Ukrainy na rok, nie podając jednak dalszych szczegółów.

Podczas wizyty Ukraina podpisała umowy ramowe o współpracy z Arabią Saudyjską i Katarem. Poinformowała także, że trwają prace nad kolejną umową ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Zełenski poruszył podczas rozmów z przywódcami Bliskiego Wschodu kwestię dostaw pocisków rakietowych obrony powietrznej. Nie wskazał jednak, czy osiągnięto jakiekolwiek porozumienia.

Agencja Reutera przypomina, że olej napędowy jest niezbędny do funkcjonowania ukraińskich sił zbrojnych oraz dla sektora rolnego, będącego fundamentem gospodarki kraju.

Jak przyznał Zełenski, z powodu wojny z Iranem międzynarodowi partnerzy Ukrainy "głównie" wysyłali wówczas swoje systemy rakiet przeciwbalistycznych na Bliski Wschód, a o Ukrainie czasami zapominano.

Źródło: Reuters

