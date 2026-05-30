Ukraińskie drony zaatakowały rosyjską rafinerię ropy naftowej w mieście Taganrog na południowym zachodzie kraju. Celem Ukraińców stał się także tankowiec floty cieni i terminal naftowy na okupowanym Krymie - poinformował w sobotę dowódca ukraińskich sił dronów Robert Brovdi.

Wojskowy przekazał, że drony zaatakowały również 23 cele wojskowe w Rosji, w tym dwa samoloty rozpoznania morskiego dalekiego zasięgu Tupolew-142, a także wyrzutnia systemu Iskander.

"Ptaki SBS zniszczyły Iskandera i dwa samoloty Tu-142 na lotnisku wojskowym w Taganrogu" - napisał w komunikatorze Telegram płk Browdi, publikując przy tym nagrania z kamer bezzałogowców, na których widać atak i jego skutki.

Rosyjskie Tu-142 to ciężkie, turbośmigłowe samoloty dalekiego rozpoznania morskiego i zwalczania okrętów podwodnych. Maszyny te są aktywnie wykorzystywane przez rosyjską Marynarkę Wojenną i są cennym elementem rosyjskiego lotnictwa morskiego.

Rosja. Taganrog regularnym celem ukraińskiej armii

W nocy z piątku na sobotę atakowana była także infrastruktura portowa w Taganrogu w obwodzie rostowskim na południu Rosji. Doszło do pożaru zacumowanego w porcie tankowca oraz zbiorników paliwa.

Władze obwodu rostowskiego poinformowały o zestrzeleniu ok. 50 ukraińskich bezzałogowców. Celem innego uderzenia był również magazyn paliw w Kraju Krasnodarskim.

Taganrog to portowe miasto położone nad Morzem Azowskim, około 40 km od granicy z Ukrainą. Jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i wojskowym Rosji. Znajdują się tam zakłady związane z przemysłem lotniczym, w tym kompleks obsługujący i modernizujący samoloty wojskowe. Ze względu na swoje znaczenie dla rosyjskiej armii i logistyczne położenie Taganrog jest regularnie celem ukraińskich ataków dronowych.





