Ukraina zdominuje morze? Media: Ambitny plan Zełenskiego
Ukraina chce pójść o krok dalej w rozwoju morskiej floty dronów. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział stworzenie nowego systemu obrony morza, który ma stać się kolejną innowacją ukraińskiej armii. Projekt ma domknąć lukę w swoistej tarczy ochronnej nad Odessą.
W skrócie
- Ukraina planuje rozwój morskiej floty dronów i stworzenie nowego systemu obrony morza, mającego zabezpieczyć Odessę.
- Podczas podróży do obwodu odeskiego Wołodymyr Zełenski przedstawił koncepcję linii obrony morza opartej na dronach przechwytujących, wspomagającą ochronę największego portu kraju.
- Wołodymyr Zełenski wydał dekret o przekształceniu Odeskiej Akademii Morskiej w Akademię Marynarki Wojennej, co zwiększa autonomię wojskową tej instytucji i ułatwia rozwój technologii dronów morskich.
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Pomysł na stworzenie nowoczesnej morskiej floty został przedstawiony w sobotę podczas służbowej podróży Wołodymyra Zełenskiego do obwodu odeskiego.
Prezydent Ukrainy wskazywał, że obecnie produkcja bezzałogowców idzie w setki tysięcy sztuk. Po nieznacznej modyfikacji fabryk można byłoby wytwarzać więcej dronów do zastosowania nie tylko w powietrzu, ale i na wodzie.
Linia obrony morza. Ukraina rozwija potencjał wojsk dronowych
Drony miałyby stworzyć "linię obrony morza", która - obok systemów przeciwlotniczych i stacjonującej na miejscu piechoty - chroniłaby Odessę. Miasto posiada największy port handlowy i pasażerski w Ukrainie, będący oknem na świat dla ukraińskiego eksportu.
- Potrzebujemy takiej wiedzy, która pozwoli nam stworzyć linię obrony na morzu i wykorzystać tam, z platform morskich, drony przechwytujące. Chodzi o to, abyśmy mieli linię, która chroniłaby Odessę i cały region - mówił Zełenski w rozmowie z dziennikarzami.
Agencja Unian określiła projekt mianem "ambitnego planu" Zełenskiego. Jak jednak przyznaje, z uwagi na rozwój ukraińskich dronów obronnych liczba zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę w ostatnich miesiącach znacząco się zmniejszyła. "Odstępy między uderzeniami wynoszą już ponad dwa tygodnie" - podkreśla.
Zełenski wydał dekret. Powstaje Akademia Marynarki Wojennej
W sobotę Wołodymyr Zełenski wydał również dekret, dotyczący zwiększenia zdolności Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy. Zgodnie z decyzją prezydenta Gabinet Ministrów ma zająć się przekształceniem Odeskiej Akademii Morskiej w pełnoprawną wyższą uczelnię wojskową - Akademię Marynarki Wojennej.
"Wiem, jak potrzebna jest nasza marynarka, jej odpowiednie zdolności, a co najważniejsze, jak duże jest pragnienie naszych kadetów, naszej młodzieży, by służyć Ukrainie i bronić Ukrainy. Na pewno wykonamy wszystkie nasze zadania" - napisał Zełenski na platformie X.
Zmiana statusu instytutu, który dotychczas działał przy uczelni cywilnej, w praktyce oznacza większą autonomię wojskową i możliwość szybszego szkolenia oficerów marynarki. Kładzie również podwaliny pod zdobywanie wiedzy w kwestii rozwoju technologii wspomnianych dronów morskich, ponieważ ułatwia współpracę jednostki z akademiami NATO.
Źródło: Unian