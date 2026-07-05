W skrócie Ukraina planuje rozwój morskiej floty dronów i stworzenie nowego systemu obrony morza, mającego zabezpieczyć Odessę.

Podczas podróży do obwodu odeskiego Wołodymyr Zełenski przedstawił koncepcję linii obrony morza opartej na dronach przechwytujących, wspomagającą ochronę największego portu kraju.

Wołodymyr Zełenski wydał dekret o przekształceniu Odeskiej Akademii Morskiej w Akademię Marynarki Wojennej, co zwiększa autonomię wojskową tej instytucji i ułatwia rozwój technologii dronów morskich.

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Pomysł na stworzenie nowoczesnej morskiej floty został przedstawiony w sobotę podczas służbowej podróży Wołodymyra Zełenskiego do obwodu odeskiego.

Prezydent Ukrainy wskazywał, że obecnie produkcja bezzałogowców idzie w setki tysięcy sztuk. Po nieznacznej modyfikacji fabryk można byłoby wytwarzać więcej dronów do zastosowania nie tylko w powietrzu, ale i na wodzie.

Linia obrony morza. Ukraina rozwija potencjał wojsk dronowych

Drony miałyby stworzyć "linię obrony morza", która - obok systemów przeciwlotniczych i stacjonującej na miejscu piechoty - chroniłaby Odessę. Miasto posiada największy port handlowy i pasażerski w Ukrainie, będący oknem na świat dla ukraińskiego eksportu.

- Potrzebujemy takiej wiedzy, która pozwoli nam stworzyć linię obrony na morzu i wykorzystać tam, z platform morskich, drony przechwytujące. Chodzi o to, abyśmy mieli linię, która chroniłaby Odessę i cały region - mówił Zełenski w rozmowie z dziennikarzami.

Agencja Unian określiła projekt mianem "ambitnego planu" Zełenskiego. Jak jednak przyznaje, z uwagi na rozwój ukraińskich dronów obronnych liczba zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę w ostatnich miesiącach znacząco się zmniejszyła. "Odstępy między uderzeniami wynoszą już ponad dwa tygodnie" - podkreśla.

Zełenski wydał dekret. Powstaje Akademia Marynarki Wojennej

W sobotę Wołodymyr Zełenski wydał również dekret, dotyczący zwiększenia zdolności Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy. Zgodnie z decyzją prezydenta Gabinet Ministrów ma zająć się przekształceniem Odeskiej Akademii Morskiej w pełnoprawną wyższą uczelnię wojskową - Akademię Marynarki Wojennej.

"Wiem, jak potrzebna jest nasza marynarka, jej odpowiednie zdolności, a co najważniejsze, jak duże jest pragnienie naszych kadetów, naszej młodzieży, by służyć Ukrainie i bronić Ukrainy. Na pewno wykonamy wszystkie nasze zadania" - napisał Zełenski na platformie X.

Zmiana statusu instytutu, który dotychczas działał przy uczelni cywilnej, w praktyce oznacza większą autonomię wojskową i możliwość szybszego szkolenia oficerów marynarki. Kładzie również podwaliny pod zdobywanie wiedzy w kwestii rozwoju technologii wspomnianych dronów morskich, ponieważ ułatwia współpracę jednostki z akademiami NATO.

Źródło: Unian





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